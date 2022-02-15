https://ru.sputnik.md/20220215/kishinev-novye-ogranicheniya-covid-19-48947854.html

В Кишиневе ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

В Кишиневе ввели новые ограничения из-за ситуации с COVID-19

Новые ограничения в Кишиневе касаются работы кафе и ресторанов, медицинских учреждений и другого в условиях пандемии COVID-19.

2022-02-15T13:28+0200

2022-02-15T13:28+0200

2022-02-15T14:15+0200

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Кишиневе ввели новые ограничения в связи с пандемией COVID-19. Решения были приняты на заседании Территориальной комиссии Кишинева во вторник.Кишинев остается в зоне "красного кода", где наблюдается большое количество новых случаев коронавируса. В связи с этим решено сохранить ношение масок во всех закрытых общественных заведениях и в транспорте. Согласно решению комиссии, кафе и рестораны продолжат работу в соответствии с установленным в конкретном заведении общественного питания режимом работы, все посетители обязаны иметь при себе сертификат COVID-19. Также необходимо соблюдать меры профилактики коронавируса. В больницах Кишинева все отделения интенсивной терапии продолжат работать в полную силу. При этом руководство больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, должны организовать отделения COVID-19 и без коронавируса. Напомним, ранее НЧКОЗ решила аннулировать последнее постановление от 22 января 2022 года и вернуться к системе присвоения цветовых кодов в каждом населенном пункте. Не позднее чем после 24 часов территориальные комиссии должны утвердить ограничительные меры в соответствии с присвоенным кодом.Цветовой код будет присваивать Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ). Затем Территориальные комиссии в течение 24 часов должны собраться и ввести соответствующие коду опасности ограничения.Такое решение было принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19 на 40%, а смертности на 38,8%.

https://ru.sputnik.md/20220214/moldova-vernulis-sisteme-tsvetovykh-kodov-rayonakh-48918927.html

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