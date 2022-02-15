Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20220215/kishinev-vstretilis-gossekretar-midei-zamglavy-mid-rf-48952205.html
В Кишиневе встретились глава МИДЕИ Попеску и замглавы МИД РФ Руденко
В Кишиневе встретились глава МИДЕИ Попеску и замглавы МИД РФ Руденко
На встрече в Кишиневе Нику Попеску и Андрей Руденко обсудили целый ряд вопросов двусторонних отношений.
2022-02-15T15:13+0200
2022-02-15T15:20+0200
политика
в молдове
молдова
приднестровье
россия
мидеи
мид рф
нику попеску
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0f/48951731_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_df4ce96316afa2bd71357e0795289e2c.jpg
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Кишиневе прошли консультации между Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) и Министерством иностранным дел (МИД) России.Как сообщили в МИДЕИ, со стороны Молдовы делегацию возглавлял госсекретарь Руслан Болбочан, а российскую – замглавы МИД Андрей Руденко.В ходе визита в Молдову Руденко также провел встречу с главой МИДЕИ Нику Попеску.Дипломаты обменялись мнениями о процессе урегулирования приднестровского конфликта, выразив общую заинтересованность в возобновлении переговоров в формате "5+2". Также была подтверждена позиция молдавских властей о необходимости возобновления процесса вывода российских войск и эвакуации или уничтожения боеприпасов, хранящихся на военном складе в Колбасне.На встрече особой темой обсуждения стали последние события в сфере региональной безопасности. По данным министерства, в ходе консультаций делегациями был рассмотрен широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений, затрагивающих текущее состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.Как говорится в пресс-релизе, в ходе встречи Болбочан и Руденко подтвердили готовность обеих сторон к постоянному укреплению диалога на различных уровнях с целью придания импульса сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечена важность совместных усилий по продвижению двусторонних дел, особенно бессрочных."Официальные лица отметили важность площадки молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в повестке дня которой несколько актуальных вопросов двусторонних отношений. В связи с этим была подчеркнута заинтересованность сторон в организации очередного заседания комиссии", – говорится в сообщении МИДЕИ. На встрече Болбочан подчеркнул важность доработки вопроса социальной защиты молдавских граждан в РФ, подтвердив полную готовность молдавской стороны подписать Межгосударственное соглашение о социальной защите. Напомним, во время визита в Молдову Андрей Руденко также проведет встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Ранее президент Молдовы Майя Санду неоднократно высказывалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211227/zamglavy-mid-rf-rudenko-nastroy-moldova-rukovodstvo-47546856.html
молдова
приднестровье
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0f/48951731_244:0:2200:1467_1920x0_80_0_0_fe474f36626666f903e147bc7b462d3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, приднестровье, россия, мидеи, мид рф, нику попеску

В Кишиневе встретились глава МИДЕИ Попеску и замглавы МИД РФ Руденко

15:13 15.02.2022 (обновлено: 15:20 15.02.2022)
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii MoldovaВстреча главы МИДЕИ Нику Попеску и замглавы МИД РФ Андрея Руденко
Встреча главы МИДЕИ Нику Попеску и замглавы МИД РФ Андрея Руденко - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Подписаться наGoogle news
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
На встрече в Кишиневе Нику Попеску и Андрей Руденко обсудили ряд вопросов двусторонних отношений.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Кишиневе прошли консультации между Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) и Министерством иностранным дел (МИД) России.
Как сообщили в МИДЕИ, со стороны Молдовы делегацию возглавлял госсекретарь Руслан Болбочан, а российскую – замглавы МИД Андрей Руденко.
В ходе визита в Молдову Руденко также провел встречу с главой МИДЕИ Нику Попеску.
Дипломаты обменялись мнениями о процессе урегулирования приднестровского конфликта, выразив общую заинтересованность в возобновлении переговоров в формате "5+2". Также была подтверждена позиция молдавских властей о необходимости возобновления процесса вывода российских войск и эвакуации или уничтожения боеприпасов, хранящихся на военном складе в Колбасне.
На встрече особой темой обсуждения стали последние события в сфере региональной безопасности.

"Попеску подчеркнул важность определения политических решений на основе диалога и недопущения любых военных сценариев и действий, подчеркнув важность неукоснительного соблюдения норм и основополагающих принципов международного права, основанных на суверенитете и территориальной целостности всех государств", – говорится в сообщении МИДЕИ.

По данным министерства, в ходе консультаций делегациями был рассмотрен широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений, затрагивающих текущее состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.
Как говорится в пресс-релизе, в ходе встречи Болбочан и Руденко подтвердили готовность обеих сторон к постоянному укреплению диалога на различных уровнях с целью придания импульса сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечена важность совместных усилий по продвижению двусторонних дел, особенно бессрочных.
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii MoldovaВстреча госсекретаря МИДЕИ Руслана Болбочана и замглавы МИД РФ Андрея Руденко
Встреча госсекретаря МИДЕИ Руслана Болбочана и замглавы МИД РФ Андрея Руденко - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
Встреча госсекретаря МИДЕИ Руслана Болбочана и замглавы МИД РФ Андрея Руденко
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
"Официальные лица отметили важность площадки молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в повестке дня которой несколько актуальных вопросов двусторонних отношений. В связи с этим была подчеркнута заинтересованность сторон в организации очередного заседания комиссии", – говорится в сообщении МИДЕИ.
На встрече Болбочан подчеркнул важность доработки вопроса социальной защиты молдавских граждан в РФ, подтвердив полную готовность молдавской стороны подписать Межгосударственное соглашение о социальной защите.
Напомним, во время визита в Молдову Андрей Руденко также проведет встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко: мы приветствуем настрой молдавского руководства
27 декабря 2021, 10:25
Ранее президент Молдовы Майя Санду неоднократно высказывалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
Путин: ничего нового Санду по ситуации в Приднестровье не сказала>>>
10 фактов о Миротворческой операции в Приднестровье>>>
Российские миротворцы не позволяют вернуть Молдову в конфликт>>>
Что заявили Лавров и Попеску по вопросу утилизации боеприпасов в Колбасне>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала