https://ru.sputnik.md/20220215/kishinev-vstretilis-gossekretar-midei-zamglavy-mid-rf-48952205.html

В Кишиневе встретились глава МИДЕИ Попеску и замглавы МИД РФ Руденко

В Кишиневе встретились глава МИДЕИ Попеску и замглавы МИД РФ Руденко

На встрече в Кишиневе Нику Попеску и Андрей Руденко обсудили целый ряд вопросов двусторонних отношений.

2022-02-15T15:13+0200

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2022-02-15T15:20+0200

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Кишиневе прошли консультации между Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) и Министерством иностранным дел (МИД) России.Как сообщили в МИДЕИ, со стороны Молдовы делегацию возглавлял госсекретарь Руслан Болбочан, а российскую – замглавы МИД Андрей Руденко.В ходе визита в Молдову Руденко также провел встречу с главой МИДЕИ Нику Попеску.Дипломаты обменялись мнениями о процессе урегулирования приднестровского конфликта, выразив общую заинтересованность в возобновлении переговоров в формате "5+2". Также была подтверждена позиция молдавских властей о необходимости возобновления процесса вывода российских войск и эвакуации или уничтожения боеприпасов, хранящихся на военном складе в Колбасне.На встрече особой темой обсуждения стали последние события в сфере региональной безопасности. По данным министерства, в ходе консультаций делегациями был рассмотрен широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений, затрагивающих текущее состояние и перспективы развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.Как говорится в пресс-релизе, в ходе встречи Болбочан и Руденко подтвердили готовность обеих сторон к постоянному укреплению диалога на различных уровнях с целью придания импульса сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес. В этой связи отмечена важность совместных усилий по продвижению двусторонних дел, особенно бессрочных."Официальные лица отметили важность площадки молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в повестке дня которой несколько актуальных вопросов двусторонних отношений. В связи с этим была подчеркнута заинтересованность сторон в организации очередного заседания комиссии", – говорится в сообщении МИДЕИ. На встрече Болбочан подчеркнул важность доработки вопроса социальной защиты молдавских граждан в РФ, подтвердив полную готовность молдавской стороны подписать Межгосударственное соглашение о социальной защите. Напомним, во время визита в Молдову Андрей Руденко также проведет встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Ранее президент Молдовы Майя Санду неоднократно высказывалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211227/zamglavy-mid-rf-rudenko-nastroy-moldova-rukovodstvo-47546856.html

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