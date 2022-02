https://ru.sputnik.md/20220215/kozyrnaya-karta-rossiya-prigotovilas-razorit-evropu-48951890.html

Козырная карта: Россия приготовилась разорить Европу

В ожидании "военной агрессии" на Украине Запад готовит "адские санкции". Однако они слишком дорого обойдутся Старому Свету

В ожидании "военной агрессии" на Украине Запад готовит "адские санкции". Однако они слишком дорого обойдутся Старому Свету. Пострадают промышленность, торговля, банки. Энергетики просят поумерить пыл: альтернативы российскому газу по-прежнему нет, несмотря на все попытки его заместить. Почему зависимость столь велика и может ли ЕС позволить себе играть в столь опасные политические игры, выясняла Наталья Дембинская для РИА Новости.На низком стартеУгрозы Москве из Вашингтона и Брюсселя звучат самые жесткие: отключить от глобальной системы межбанковской связи SWIFT, закрыть доступ на финансовые рынки крупнейшим кредитным организациям, объявить мораторий на средства Международного валютного фонда. Великобритания уже законодательно подготовила почву — при эскалации напряженности Лондон сможет наложить ограничения на любые персоны и компании.Однако западные экономисты предупреждают: европейцы, похоже, недооценивают, чем это обернется для ЕС. У Москвы слишком сильные козыри, отмечает Financial Times. И при необходимости их, разумеется, пустят в ход. Например, сократив поставки газа.В Великобритании более половины топлива — импорт из Норвегии, Катара и России. Опрошенные Financial Times аналитики полагают, что к 2030-му этот показатель увеличится до 70 процентов, к 2040-му — до 80. К 2050-м собственная добыча в Северном море сможет удовлетворить лишь15 процентов внутренних потребностей.Собственно, главный вопрос — какие санкции Европа может себе позволить. В энергетической сфере зависимость огромная: 46 процентов природного газа поступает из России. По данным COFACE — международной компании, специализирующейся в области страхования рисков, связанных с торговлей и внешнеэкономической деятельностью, именно поэтому рестрикции ЕС едва ли можно считать "оружием".То же самое с нефтью. Как указывает COFACE, любое ограничение потоков приведет к их переориентации (вероятнее всего, в Китай). Это, в свою очередь, взвинтит цены и негативно скажется на рынке грузовых перевозок. Перебои могут возникнуть в трубопроводах Украины, снабжающих НПЗ в Центральной и Восточной Европе: "Дружба — Юг" и "Одесса — Броды — Плок".По всем фронтамИ дело не только в энергетике. Россия — крупнейший производитель алюминия (шесть процентов глобального рынка) и меди (около десяти процентов).Наряду с сырьевым кризисом мир уже охватил жесточайший дефицит промышленных металлов. Спотовые контракты на Лондонской бирже дорожают. Трейдеры готовы платить большую премию, лишь бы получить товар побыстрее."Ситуация сейчас экстремальная, просто беспрецедентная, — указывает Николас Сноудон, аналитик Goldman Sachs. — Предложение вообще не реагирует на рост спроса".Это результат логистических сбоев и ковидных локдаунов последних двух лет.Запасы меди на основных товарных биржах едва превышают 400 тысяч тонн, чего не хватит и на неделю. Алюминий тоже на исходе: металлургические заводы в Европе и Китае сокращают производство из-за стремительного повышения расходов на энергоносители.По прогнозу компании "Русал", дефицит алюминия в 2022-м может составить 1,6-1,7 миллиона тонн. Как подчеркивают в COFACE, дальнейшее ограничение предложения весьма вероятно.Кроме того, Россия поставляет около 40 процентов палладия, необходимого в автомобилестроении, и около трети титана, применяемого в аэрокосмической промышленности. В этом металле, к примеру, нуждаются Airbus и Boeing. Как уточняет Financial Times, в случае новых санкций еще один удар по европейской экономике нанесет разрушение совместных предприятий нефтяных гигантов BP, Total и Shell в России.Ничего хорошего не сулит и отключение Москвы от международных платежных систем или ограничение доступа к доллару. Пострадают европейские контрагенты в Европе. А Россия — пятый по величине экспортный рынок для ЕС.Наконец, указывает FT, если крупные суммы на счетах российских юрлиц заморозят, понесут потери банки. Корпоративный долг России кредитным организациям Евросоюза — около 60 миллиардов долларов, почти в четыре раза больше, чем американским.Таким образом, подчеркивает издание, ЕС хуже подготовлен к любым ограничениям по сравнению с Москвой, активно принимающей меры для снижения издержек от любых недружественных действий Запада.Альтернативы нетСША тем временем нарастили поставки СПГ в ЕС до рекордного уровня. Кроме того, Вашингтон убеждает другие страны оказать европейцам посильную "газовую помощь". Как заявил пару недель назад глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, нужно диверсифицировать маршруты и источники импорта. Поэтому Брюссель контактирует с Катаром, Азербайджаном, Алжиром.В списке потенциальных "помощников" засветились даже весьма экзотические поставщики. Так, снабжать Европу после "вторжения" на Украину вызвалась Япония. При этом японцы никогда СПГ не экспортировали и лидируют по его импорту. Все это не более, чем дружественный жест по отношению к американцам, которые ищут альтернативные источники энергии для европейцев, пояснил РИА Новости экономист Мамдух Саламе."Горькая правда в том, что в Европе нет замены российскому газу", — уверен старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит. А по оценкам главного экономиста Capital Economics Эндрю Кеннингема, в случае конфликта России и Украины цены на газ легко могут взлететь до декабрьского пика.Есть и другая проблема: в Европе мало СПГ-инфраструктуры. Строить ее долго и дорого, а сжиженный газ раньше даже не рассматривали в качестве альтернативы трубопроводному. И с этим ничего не поделать, констатировал глава французской Total Energies Патрик Пуянне. Он напомнил, что сейчас газа хватает лишь благодаря России.И даже сами американцы признают: эти коллективные усилия бесполезны. Еще в 2017-м, проанализировав рынок энергоресурсов до 2050-го, в Минэнерго США убедились, что в ближайшие 20 лет Старому Свету никак не обойтись без российского сырья.Таким образом, Европе придется налаживать диалог с Москвой. В противном случае, как прогнозируют аналитики центра Bruegel, возможен новый кризис, для выхода из которого понадобятся "сложные и дорогостоящие решения".

