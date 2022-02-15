https://ru.sputnik.md/20220215/kredity-snova-dorozhayut---natsbank-povysil-bazovuyu-stavku-do-105-48955283.html

Кредиты снова дорожают - Нацбанк повысил базовую ставку до 10,5%

Кредиты снова дорожают - Нацбанк повысил базовую ставку до 10,5%

НБМ по-прежнему пытается сдержать инфляцию в стране.

2022-02-15T16:11+0200

2022-02-15T16:11+0200

2022-02-15T16:23+0200

нацбанк

кредиты

экономика

повышение

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) 15 февраля повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на два процентных пункта - до 10,5 процента годовых. О повышении на брифинге рассказал глава Нацбанка Октавиан Армашу.При этом ставки на кредиты и депозиты овернайт тоже выросли на 2% — до 12,5% и 8,5% соответственно.Это второе повышение базовой (ключевой) ставки в этом году: 13 января Нацбанк поднял ставку на 2% — с 6,5% до 8,5%. Как отметили в НБМ, эти меры призваны облегчить инфляционное давление.По данным Нацбанка, в январе этого года инфляция составила 16,6%. По прогнозам, которые ранее представил НБМ, к третьему кварталу этого года инфляция в Молдове составит 15,1% годовых, а в четвертом снизится до 13% годовых.Повышением базовой ставки Нацбанк стремится сдержать инфляцию, чтобы сохранить стабильность в экономике.По данным Нацбанка, инфляция в январе 2022 года составила 16,56%.Ранее, 13 января, Национальный банк Молдовы (НБМ) повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, на два процентных пункта - до 8,5 процента годовых.Отметим, о том, что на очередном заседании Исполнительный комитет НБМ собирается повысить базовую ставку на 2% до 10,5%, в соцсети 7 февраля сообщил депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан.Депутат раскритиковал планы НБМ и предложил регулятору ограничивать только потребительские кредиты.На следующий день Национальный банк Молдовы распространил заявление, в котором объявил, что начал расследование для установления обстоятельств, при которых один из "смоделированных сценариев стал поводом для спекуляций".В НБМ заявили, что заседание по мерам денежно-кредитной политики переносится на другую дату и пообещали любые решения принимать независимо.

https://ru.sputnik.md/20220115/eto-izvinite-glupo---kak-vstretili-povyshenie-stavki-po-kreditam-politiki-i-eksperty-48045742.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нацбанк, кредиты, повышение