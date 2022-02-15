https://ru.sputnik.md/20220215/krotenko-nuzhny-li-moldove-u-vlasti-letuny-48898969.html

Кротенко: нужны ли Молдове у власти "летуны"

Кротенко: нужны ли Молдове у власти "летуны"

Имидж государства – это понятие намного более широкое, чем усилия, связанные исключительно с туристической отраслью

2022-02-15T08:00+0200

2022-02-15T08:00+0200

2022-02-15T08:00+0200

радио

молдова

власть

имидж

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Кротенко: нужны ли Молдове у власти "летуны" Кротенко: нужны ли Молдове у власти "летуны"

В ходе беседы о перспективах туризма и продвижении позитивного имиджа Молдовы, в эфире студии Sputnik Молдова, экономический эксперт Юрий Кротенко отметил, что имидж государства – это понятие намного более широкое, чем усилия, связанные исключительно с туристической отраслью.Приглашение на ключевые государственные должности иностранцев дело, на первый взгляд, благое, однако появляется ряд вопросов."Говорят, надо чтобы работали люди, приходящие со стороны. Конечно, правильно, что кто-то имидж должен продвигать. Но кто? Разве имидж семьи продвигает тот, что "поматросил и бросил"? Разве на предприятии имидж продвигает временщик или "летун"? – сказал Кротенко.Вместе с тем, задачи улучшения привлекательности стран для туризма вытекают из решений такой авторитетной организации, как ООН, утверждает эксперт."Безусловно все дело в управлении, в механизмах управления. Во-вторых – обязательно реформирование нормативно-законодательной базы, и третье – необходимость работать по направлениям, которые сегодня приоритетны в мировом туризме и не только. У ООН есть цели, устойчивое развитие на все третье тысячелетие", - резюмировал собеседник.В Молдове неоднократно поднималась тема "трудоустройства" на важные государственные должности граждан других стран, в частности для того, чтобы они изначально не были замешаны в коррупции и охвачены сетями кумовства. Подобные рассуждения вызывают неоднозначные оценки в обществе.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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молдова, власть, имидж, аудио