https://ru.sputnik.md/20220215/kurs-valyut-na-sredu-dollar-i-evro-idut-v-nastuplenie-48966177.html
Курс валют на среду: доллар и евро идут в наступление
Курс валют на среду: доллар и евро идут в наступление
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-15T22:04+0200
2022-02-15T22:04+0200
2022-02-15T22:04+0200
валюта
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2901/37/29013798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2bd1cefaddcbd4570069e0698ec2f6e8.jpg
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 16 февраля. Евро ослабит позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 17,8757 лея.Евро вырастет в цене также на 10 банов и закрепится на уровне 20,2799 лея.Что касается остальных валют, то 16 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2368 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6339 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1025 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220112/inflyatsiya-moldova-dekabr-47936197.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2901/37/29013798_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_399970d391c2fe34d86a765b83dc3f8f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
валюта, доллар, евро
Курс валют на среду: доллар и евро идут в наступление
Подписаться на
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 16 февраля. Евро ослабит позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 17,8757 лея.
Евро вырастет в цене также на 10 банов и закрепится на уровне 20,2799 лея.
Что касается остальных валют, то 16 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2368 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6339 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1025 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.