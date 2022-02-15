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Курс валют на среду: доллар и евро идут в наступление
Курс валют на среду: доллар и евро идут в наступление
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-15T22:04+0200
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валюта
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 16 февраля. Евро ослабит позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 17,8757 лея.Евро вырастет в цене также на 10 банов и закрепится на уровне 20,2799 лея.Что касается остальных валют, то 16 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2368 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6339 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1025 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
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валюта, доллар, евро

Курс валют на среду: доллар и евро идут в наступление

22:04 15.02.2022
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 16 февраля. Евро ослабит позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дороже на три бана и будет стоить 17,8757 лея.
Евро вырастет в цене также на 10 банов и закрепится на уровне 20,2799 лея.
Что касается остальных валют, то 16 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2368 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6339 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1025 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
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