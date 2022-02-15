https://ru.sputnik.md/20220215/moldova-telefonnoe-pravo-48910259.html

Кырнац: как в Молдове работает "телефонное право"

Кырнац: как в Молдове работает "телефонное право"

Эксперт в области права проанализировал возможность давления властей на решения, принимаемые молдавскими судьями

2022-02-15T09:00+0200

2022-02-15T09:00+0200

2022-02-15T09:22+0200

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право

юстиция

молдова

работа

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Кырнац: как в Молдове работает "телефонное право" Кырнац: как в Молдове работает "телефонное право"

В медийном пространстве республики не раз появлялась информация о том, что некоторые политики так или иначе пытались оказывать давление на решения, принимаемые молдавскими судьями. Официально, естественно, никто этого не подтверждал, однако о таком феномене в молдавском обществе известно.Так есть или нет в Молдове так называемое "телефонное право"? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал профессор, адвокат Теодор Кырнац. "Я думаю, что "телефонное право" у нас было и есть, потому что некоторые политики, которые приходят к власти, обещают борьбу с коррупцией. Но те люди, работающие на должностях судей или прокуроров, зачастую назначены уже давно и долгое время работают в системе. Поэтому и возникает недопонимание между ветвями власти", – заявил собеседник.По словам эксперта, в результате такого недопонимания отечественные политики не могут удержаться от соблазна оказать давление на работников системы юстиции, так или иначе продавливая нужное им судебное решение."Некоторые из них дают понять судьям, что они могут быть смещены в результате действий различных оценочных комиссий и конкурсов, если не примут нужного решения", – добавил Кырнац.Специалист настаивает: с демократической точки зрения такая процедура полностью противоречит статье 6 Конституции Молдовы, которая регламентирует принцип разделения властей в стране.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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право, юстиция, молдова, работа, система, аудио