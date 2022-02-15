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https://ru.sputnik.md/20220215/moldova-zamglavy-mid-russia-48938327.html
В Молдову едет замглавы МИД России: с кем пройдут встречи
В Молдову едет замглавы МИД России: с кем пройдут встречи
Ожидаются встречи с властями Молдовы и представителями приднестровского региона.
2022-02-15T11:46+0200
2022-02-15T11:52+0200
политика
в молдове
молдова
приднестровье
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдову прибудет делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. О предстоящей встрече с представителем МИД РФ сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. По словам Красносельского, встречи запланированы на среду, 16 февраля. "Мы не раз обсуждали с ним рабочие аспекты в рамках моих визитов в Москву. На этот раз диалог состоится на приднестровской земле. Обсудить есть что. Повестка насыщенная. Многие вопросы требуют обмена мнениями и детальной проработки", – заявил Красносельский. Как отметил лидер Приднестровья, участие в разговоре примет и посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын. У Руденко также запланированы встречи с официальными лицам Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20220213/v-mid-rf-prizvali-rukovodstvo-obse-presech-popytki-manipulyatsii-missiey-48883464.html
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в молдове, молдова, приднестровье, вадим красносельский

В Молдову едет замглавы МИД России: с кем пройдут встречи

11:46 15.02.2022 (обновлено: 11:52 15.02.2022)
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Нина Зотина
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ожидаются встречи с представителями Приднестровья и официальными лицами Молдовы.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдову прибудет делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. О предстоящей встрече с представителем МИД РФ сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
По словам Красносельского, встречи запланированы на среду, 16 февраля.
"Мы не раз обсуждали с ним рабочие аспекты в рамках моих визитов в Москву. На этот раз диалог состоится на приднестровской земле. Обсудить есть что. Повестка насыщенная. Многие вопросы требуют обмена мнениями и детальной проработки", – заявил Красносельский.
Как отметил лидер Приднестровья, участие в разговоре примет и посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын.
У Руденко также запланированы встречи с официальными лицам Молдовы.
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2022
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