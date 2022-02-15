https://ru.sputnik.md/20220215/moldova-zamglavy-mid-russia-48938327.html

В Молдову едет замглавы МИД России: с кем пройдут встречи

В Молдову едет замглавы МИД России: с кем пройдут встречи

Ожидаются встречи с властями Молдовы и представителями приднестровского региона.

2022-02-15T11:46+0200

2022-02-15T11:46+0200

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политика

в молдове

молдова

приднестровье

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В Молдову прибудет делегация во главе с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. О предстоящей встрече с представителем МИД РФ сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. По словам Красносельского, встречи запланированы на среду, 16 февраля. "Мы не раз обсуждали с ним рабочие аспекты в рамках моих визитов в Москву. На этот раз диалог состоится на приднестровской земле. Обсудить есть что. Повестка насыщенная. Многие вопросы требуют обмена мнениями и детальной проработки", – заявил Красносельский. Как отметил лидер Приднестровья, участие в разговоре примет и посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын. У Руденко также запланированы встречи с официальными лицам Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220213/v-mid-rf-prizvali-rukovodstvo-obse-presech-popytki-manipulyatsii-missiey-48883464.html

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в молдове, молдова, приднестровье, вадим красносельский