https://ru.sputnik.md/20220215/na-manevrakh-v-belorussii-ustanovlen-mirovoy-rekord-perebroski-voysk-48967158.html

На маневрах в Белоруссии установлен мировой рекорд переброски войск

На маневрах в Белоруссии установлен мировой рекорд переброски войск

В ходе маневров "Союзная решимость – 2022" Силы быстрого реагирования, уровень организации оказались на недосягаемой для "партнеров" высоте

2022-02-15T22:24+0200

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беларусь

маневры

рекорд

колумнистика

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Военные учения проводятся не для рекордов, и все же заочное соревнование с вероятным противником присутствует всегда, остается важной частью боеготовности войск. В ходе белорусско-российских маневров "Союзная решимость – 2022" Силы быстрого реагирования, уровень организации и транспортная инфраструктура Союзного государства оказались на недосягаемой для "партнеров" высоте. В ситуации реальных боевых действий на Восточно-Европейском ТВД это обещает Североатлантическому альянсу гарантированный разгром в кратчайший срок.Масштаб и динамику переброски российских войск в Белоруссию (инфраструктурные возможности базирования) ярко отражает статистика одной только минувшей недели: из России прибыли более 100 воинских эшелонов – 5200 вагонов и платформ. Не считая 100 эшелонов и боевой техники, прибывших ранее. Блестящая организация, оперативная гибкость, высокая боеспособность совместной группировки войск РФ и РБ, численностью на разных этапах до 70 тысяч человек – позволяют уверенно решать все поставленные задачи. Наблюдается интеграция "Союзной решимости" с масштабными маневрами ВМФ России в оперативно-важных районах Мирового океана и прилегающих к РФ акваториях морей.На четырех полигонах и в других географических локациях Республики Беларусь совместная группировка войск продолжает отрабатывать боевые действия на рубежах маневренной обороны, прикрывать госграницу, решать задачи ПВО, уничтожать диверсионно-разведывательные группы условного противника, охранять стратегические объекты в тылу. Особую роль играет артиллерия, которая входит в состав каждой батальонной тактической группы Российской армии. Успешно взаимодействуют Силы специальных операций двух стран. Наземные войска эффективно поддерживают с воздуха истребительная и штурмовая авиация. На аэродроме Лунинец базируются до 32 бронированных штурмовиков Су-25СМ ВКС России.По данным СМИ, на белорусской территории действуют подразделения и части танковой армии, нескольких общевойсковых армий, дивизии ВДВ, артиллерийские и мотострелковые бригады – трех российских военных округов, всего около 30 тысяч специалистов. Войска Восточного военного округа и ВДВ во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают отражение агрессии против Союзного государства в оборонительной операции. Выполнившие свои задачи части Южного и Западного военных округов на "экваторе" маневров "Союзная решимость – 2022" начали оперативно возвращаться в пункты постоянной дислокации.Совместные белорусско-российские учения завершатся 20 февраля, однако геополитические цели маневров уже достигнуты – крысы бегут с тонущего корабля, на борту которого написано "Украинский проект Вашингтона". Иностранные военные специалисты массово покидают Незалежную, которую с 2014 года пытались сделать "Антироссией"."Партнеры" не въезжаютСтремительная переброска и оперативное развертывание на территории сопредельной страны такого количества войск коллегам из НАТО даже не снилось. Для сравнения, грандиозный план Пентагона – привлечь к учениям Defender Europe 2020 более 37 тысяч военнослужащих США – потерпел провал, и пандемия здесь совершенно не при чем. Из Северной Америки удалось перебросить в Европу и организовать "карликовые" маневры с привлечением 4000 американских и 2000 польских военнослужащих. При этом был утрачен изначальный смысл демонстрации силы, то есть "защиты Европы" от российской "агрессии".США и НАТО стремятся повысить оперативность, мобильность, гибкость боевого применения войск, однако мешают объективные препятствия. С переброской на большие расстояния боевой техники у "партнеров" дела еще хуже, чем с живой силой. Европейские мосты, автомобильные и железные дороги – не рассчитаны на вес или габариты основных боевых танков НАТО.Отправка пяти танков из Великобритании во Францию – становится редким приключением. Кстати, британская армия имеет на вооружении всего около 200 танков, соседствуя по этому показателю в мировом рейтинге с Кыргызстаном и Угандой). Германская армия тоже недалеко – 266 танков. С другой стороны, в глобальном "танковом биатлоне" с огромным отрывом лидирует Россия – более 12 тысяч машин (по данным того же Global Firepower).Бронетехнике Армии США попасть в Восточную Европу сложнее всего. Каждое судно в американском порту загружается танками и бронемашинами несколько суток. Затем длительный переход через Атлантику – под прицелом ВМФ и ВКС России (в боевых условиях доставка техники Пентагона в Европу не гарантируется). В портах Германии и Польши надо еще двое-трое суток на разгрузку. А дальше – "засада": европейские габариты погрузки на железнодорожный состав (Envelop А - по западной военной терминологии) ограничивают ширину техники – 3,15 метров. Современные танки "Абрамс" имеют ширину – от 3,48 до 3,66 метров, "Леопард" – от 3,55 до 3,74 метров, "Челленджер" – 3,52 метра. Это больше, чем максимально допустимый (исключительный) габарит погрузки (Envelop В) военной техники шириной до 3,44 метра (влечет строжайшие ограничения на организацию движения по соседним путям). На автодорогах и мостах у бронетехники НАТО проблем не меньше.Даже если перебросить американские танки в Восточную Европу транспортными самолетами заранее, в мирное время "сдерживания", то в боевых условиях такие "парковки" будут уничтожены российскими ракетными (артиллерийскими) ударами примерно за 30 минут. Об этом следует помнить также иностранным войскам альянса, постоянно дислоцированным (на ротационной основе) в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.Собака лает – караван идетСША отрицательно ответили на ключевые российские предложения по безопасности. Степень агрессивной дезинформации Запада относительно намерений России не снижается. Госдеп отправляет оружие в Киев, и одновременно рекомендует американским гражданам срочно покинуть Беларусь и Приднестровье – в свете украинской проблематики. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, все это – информационный терроризм, то есть разрушение глобальной безопасности.Американские СМИ сообщают, что глава Пентагона Ллойд Остин летит на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе (16 – 17 февраля), затем посетит Польшу и Прибалтику, где коллеги "приведут его к границе с Россией как раз в тот момент, когда разведка США предсказывает неминуемое вторжение России на Украину". Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби дополняет: "Это не будет бескровно. Это будет непросто". В Госдепе и Пентагоне никому даже в голову не придет, каким образом отреагирует Россия на враждебную пропаганду США и создание на Украине военного плацдарма НАТО.Вашингтон пользуется примитивными клише – "агрессивные тенденции", "тревожное наращивание военного потенциала", "отсутствие признаков готовности к деэскалации". Напомню, неработающую концепцию "44 ступеней эскалации" (англ. Escalation – расширение, обострение) придумал в 1965 году американский футуролог и основатель Гудзоновского института Герман Кан. Последователи пытались интегрировать "учение" Кана в реальность столь же умозрительными теориями "управляемого хаоса" и "цветных революций", но мирового успеха эскалация американцам не принесла.Агрессивная внешняя политика десятилетиями ведет США к поражению – на пространстве от Северной Кореи и Вьетнама до Афганистана и Сирии. Примерять к миролюбивой и самодостаточной России мертворожденные американские шаблоны насилия – бессмысленно тем более, что российскую "эскалацию" Вашингтон увидел внутри границ РФ и в российском историческом пространстве братских народов, а не в соседних Канаде или Мексике, к примеру. Соединенные Штаты демонстрируют откровенно упрощенный подход к сложным внешнеполитическим (геополитическим) проблемам, и потому обречены на поражение в противостоянии с Россией и Китаем.Москва не имеет иллюзий относительно кардинального изменения стратегии Вашингтона, и успешно наращивает боевой потенциал Вооруженных сил РФ, в том числе и ядерных. Силовое "сдерживание" Россия воспринимает как прямую военную угрозу, со всеми вытекающими для США и НАТО негативными последствиями.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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беларусь, маневры, рекорд, колумнистика