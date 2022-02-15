https://ru.sputnik.md/20220215/nemerenko-priznala-skoroy-kotoruyu-ne-propustil-patrulnyy-byl-patsient-48959363.html

Немеренко признала: в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент

Немеренко признала: в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент

Представители власти сделали новые заявления о скандальном инциденте с участием кортежа правительства Румынии, полиции и кареты скорой помощи.

2022-02-15T17:46+0200

2022-02-15T17:46+0200

2022-02-15T17:47+0200

общество

в молдове

молдова

полиция

кортеж

полицейский

скорая помощь

наталья гаврилица

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко признала, что в машине скорой помощи, которую не пропустил патрульный, отдав приоритет кортежу официальной делегации правительства Румынии, находился пациент.Инцидент произошел 11 февраля, когда состоялась совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.Немеренко признала, что в карете скорой помощи была женщина с головными болями, спровоцированными травмой, полученной тремя днями ранее.По ее словам, в 16.46, как видно на появившейся в интернете записи, скорая помощь добралась до перекрестка улиц в ста метрах от Института скорой помощи.Накануне этот случай прокомментировала и премьер Молдовы Наталья Гаврилица. Гаврилица заявила, что полицейский действовал в соответствии с правилами дорожного движения, а сопровождавшая шествие полицейская машина уже участвовала в маневре и не могла быть остановлена."Жизнь, безусловно, имеет приоритет. Мы видим, что в данном случае полицейский действовал по регламенту. Так вот, когда вы слышите, что там пациент, это не разговор с полицейским, это обсуждение в машине скорой помощи. А полицейская машина, которая была впереди процессии, уже начала поворачивать налево и включилась в маневр", — уточнила премьер.Более того, Гаврилица считает, что это позволило избежать возможной аварии, которая могла произойти между машиной скорой помощи и официальной колонной.Полицейское ведомство Молдовы также выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных."Согласно положениям правил дорожного движения Республики Молдова, при пересечении перекрестков приоритет отдается транспортному средству, которое уже начало маневрирование. В обсуждаемом случае такого рода маневр совершал кортеж, и передача в этой ситуации приоритета машине скорой помощи была чревата аварийной ситуацией", – так инцидент выглядит с точки зрения полиции.В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.

https://ru.sputnik.md/20220213/im-po-barabanu-v-skoroy-kotoruyu-ne-propustil-patrulnyy-byl-patsient-48878081.html

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в молдове, молдова, полиция, кортеж, полицейский, скорая помощь, наталья гаврилица, алла немеренко