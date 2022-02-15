https://ru.sputnik.md/20220215/nemerenko-priznala-skoroy-kotoruyu-ne-propustil-patrulnyy-byl-patsient-48959363.html
Немеренко признала: в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент
Немеренко признала: в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент
Представители власти сделали новые заявления о скандальном инциденте с участием кортежа правительства Румынии, полиции и кареты скорой помощи.
2022-02-15T17:46+0200
2022-02-15T17:46+0200
2022-02-15T17:47+0200
общество
в молдове
молдова
полиция
кортеж
полицейский
скорая помощь
наталья гаврилица
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко признала, что в машине скорой помощи, которую не пропустил патрульный, отдав приоритет кортежу официальной делегации правительства Румынии, находился пациент.Инцидент произошел 11 февраля, когда состоялась совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.Немеренко признала, что в карете скорой помощи была женщина с головными болями, спровоцированными травмой, полученной тремя днями ранее.По ее словам, в 16.46, как видно на появившейся в интернете записи, скорая помощь добралась до перекрестка улиц в ста метрах от Института скорой помощи.Накануне этот случай прокомментировала и премьер Молдовы Наталья Гаврилица. Гаврилица заявила, что полицейский действовал в соответствии с правилами дорожного движения, а сопровождавшая шествие полицейская машина уже участвовала в маневре и не могла быть остановлена."Жизнь, безусловно, имеет приоритет. Мы видим, что в данном случае полицейский действовал по регламенту. Так вот, когда вы слышите, что там пациент, это не разговор с полицейским, это обсуждение в машине скорой помощи. А полицейская машина, которая была впереди процессии, уже начала поворачивать налево и включилась в маневр", — уточнила премьер.Более того, Гаврилица считает, что это позволило избежать возможной аварии, которая могла произойти между машиной скорой помощи и официальной колонной.Полицейское ведомство Молдовы также выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных."Согласно положениям правил дорожного движения Республики Молдова, при пересечении перекрестков приоритет отдается транспортному средству, которое уже начало маневрирование. В обсуждаемом случае такого рода маневр совершал кортеж, и передача в этой ситуации приоритета машине скорой помощи была чревата аварийной ситуацией", – так инцидент выглядит с точки зрения полиции.В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.
https://ru.sputnik.md/20220213/im-po-barabanu-v-skoroy-kotoruyu-ne-propustil-patrulnyy-byl-patsient-48878081.html
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в молдове, молдова, полиция, кортеж, полицейский, скорая помощь, наталья гаврилица, алла немеренко
Немеренко признала: в скорой, которую не пропустил патрульный, был пациент
17:46 15.02.2022 (обновлено: 17:47 15.02.2022) Подписаться на
Представители власти сделали новые заявления о скандальном инциденте с участием кортежа правительства Румынии, полиции и кареты скорой помощи.
КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко признала, что в машине скорой помощи, которую не пропустил патрульный, отдав приоритет кортежу официальной делегации правительства Румынии, находился пациент.
Инцидент произошел 11 февраля, когда состоялась совместное заседание правительств Молдовы и Румынии.
Немеренко признала, что в карете скорой помощи была женщина с головными болями, спровоцированными травмой, полученной тремя днями ранее.
"В связи с тем, что не было врача для подробной консультации, бригада медиков посчитала нужным отвезти пациента в Институт скорой помощи для проведения ряда анализов, чтобы исключить возможность гематомы от удара или чего-то другого и получить консультацию врача", - рассказала Немеренко.
По ее словам, в 16.46, как видно на появившейся в интернете записи, скорая помощь добралась до перекрестка улиц в ста метрах от Института скорой помощи.
Накануне этот случай прокомментировала и премьер Молдовы Наталья Гаврилица.
Гаврилица заявила, что полицейский действовал в соответствии с правилами дорожного движения, а сопровождавшая шествие полицейская машина уже участвовала в маневре и не могла быть остановлена.
"Жизнь, безусловно, имеет приоритет. Мы видим, что в данном случае полицейский действовал по регламенту. Так вот, когда вы слышите, что там пациент, это не разговор с полицейским, это обсуждение в машине скорой помощи. А полицейская машина, которая была впереди процессии, уже начала поворачивать налево и включилась в маневр", — уточнила премьер.
Более того, Гаврилица считает, что это позволило избежать возможной аварии, которая могла произойти между машиной скорой помощи и официальной колонной.
"Было бы намного хуже, если бы авария произошла из-за того, что полицейских пытались остановить. Для пациента важно добраться до необходимых ему медицинских услуг", - пояснила премьер.
Полицейское ведомство Молдовы также выступило с разъяснениями по поводу действий патрульных.
"Согласно положениям правил дорожного движения Республики Молдова, при пересечении перекрестков приоритет отдается транспортному средству, которое уже начало маневрирование. В обсуждаемом случае такого рода маневр совершал кортеж, и передача в этой ситуации приоритета машине скорой помощи была чревата аварийной ситуацией", – так инцидент выглядит с точки зрения полиции.
В Кишиневе 11 февраля прошло совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, в связи с прибытием в город иностранной делегации некоторые улицы столицы были перекрыты.