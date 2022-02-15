https://ru.sputnik.md/20220215/ostanovit-kamilu-ostanovit-rossiyu-48938515.html

Остановить Камилу. Остановить Россию

Остановить Камилу. Остановить Россию

Камила Валиева показала — в том числе и за бортиком катка — силу и самообладание, выдержав чудовищный прессинг и не менее жуткую клевету

2022-02-15T14:30+0200

2022-02-15T14:30+0200

2022-02-15T14:30+0200

россия

олимпийские игры

фигурное катание

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Получив открытку, так сказать, от взрослых дяденек из МОК — те, с трудом скрывая недовольство решением выездной пекинской сессии Спортивного арбитражного суда, поспешили заявить, что в случае, если наша чемпионка завоюет медаль любого достоинства в этих состязаниях, церемония награждения не состоится.Оставим за рамками обсуждения то, насколько этично за сутки до выхода на лед брать в заложники юную девушку, которой не исполнилось и шестнадцати, говоря на весь мир, что это она, если окажется лучшей или в тройке лучших, будет ответственна за невручение олимпийских наград в этой дисциплине, тем самым предлагая, назовем вещи своими именами, спортсменке заранее кататься, что называется, в полноги.Звучит примерно как "рус, партизан, сдавайся!", и пусть казни физической не будет, но публичная экзекуция Валиевой, разумеется, в программе этих Игр МОКом и задумана, и осуществляется на наших глазах.Мы это поняли практически сразу. Для нас больше секретов — в этой части гибридной войны Запада с Россией — нет.Да, войны, войны под лозунгами "чистого спорта", "войны с употреблением допинга" и прочими кричалками, которые несутся с американского, британского и общеевропейского медийных полей.Но эта трескотня, этот "белый шум" нас уже не может вводить в заблуждение. Под благовидными предлогами, с использованием всех, как сказали бы спортивные врачи, запрещенных веществ, точнее, приемов, нас — страну и наших спортсменов — пытаются выжить из олимпийского движения.Началось это, разумеется, не сегодня, и окончится вряд ли завтра. Нам придется всем запастись терпением, выдержкой и хладнокровием, чтобы все снести и выстоять в этой битве, сохранив прямую спину и достоинство.Мы должны понять, что ненависть к нам, в том числе и на катке, и на лыжне, есть примета текущего времени, а объяснить иррациональное с помощью рациональных аргументов не то что невозможно — на это не стоит тратить ни времени, ни сил.Но сами для себя мы должны уяснить, почему нас ненавидят там, где наши достижения абсолютно бесспорны.Собственно, это русские — и никто другой — вывели фигурное катание в лидеры спортивного зрелища на Олимпиаде.Больше того, те же спортивные танцы на льду, например, стали олимпийской дисциплиной 46 лет назад потому, что наши блистательные Людмила Пахомова и Александр Горшков выдавали такое катание, что тогдашним чинушам из МОК не оставалось выбора, кроме как включить этот вид фигурного катания в программу Игр в австрийском Инсбруке в 1976 году.Советская пара вышла там на лед, показав не только собственное мастерство, которое до сих пор невозможно превзойти, но утвердив, что чемпионы в этой дисциплине на много лет вперед будут представителями советской школы фигурного катания.Как и к существительному "балет" не обязательно прибавлять прилагательное "русский", чтобы все поняли, о каком уровне мастерства, трудолюбия и таланта идет речь, так и на протяжении десятилетий фигурное катание воспринималось как спорт, где нас было не догнать никому.Хотя желающие были, они очень старались, но наши спортсменки и спортсмены были еще сильнее.Они больше трудились, они умели жертвовать собой, поскольку для нескольких из них выход на тренировку мог закончиться госпитализацией и даже смертью на льду.Мы сильнее других там, где требуется абсолютная дисциплина и такое же самопреодоление, поскольку и тренеры, и сами спортсмены убеждены: данные физические — это хорошо, но гениальность в фигурном катании достигается количеством.Тот, кто провел и проводит на катке по десять часов, покажет лучший результат, чем тот, кто вышел просто помахать руками и ногами и в течение меньшего времени.Поэтому смешны визги в западной прессе о том, что "система, по которой тренируются русские, очень жестока и не учитывает особенности личности".Стоит заметить, что практически то же самое и в тех же самых выражениях наиболее оголтелые писали и о русском балете.Дескать, Григорович со своими "замашками диктатора не берет в расчет настроение и подготовленность танцовщиков к репетиционному марафону".Вообще, что балет, что фигурное катание на коньках — идеальная иллюстрация поговорки "что русскому здорово, то немцу — смерть!"Мы первенствовали и первенствуем не там, где плетутся интриги, а чемпионы штампуются лоббистами от спорта, нам это, кстати, и не требуется.Мы первенствовали и первенствуем там, где в почете тяжкий труд, где проливаются невидимые миру тонны пота, крови и слез.Мы оставляем другим право на поблажки, на переживания "тяжелого психологического состояния", связанного как с характером, так и с приемом лекарств, компоненты которых зачастую запрещены, ибо относятся к вульгарному допингу.Мы бы перестали себя уважать, если кто-то из наших ребят показался на тренировках с расстроенной миной, не говоря уже о громогласных заявлениях о "растерянности и проблемах с душевным равновесием".Не потому, что мы не испытываем порой сомнений, а потому, что мы воспитаны так, что жалеть себя, да еще на публике — недостойно настоящих олимпиоников. Не потому, что олимпийцы — сверхлюди, а потому, что они лучшие.Лучшие представители нашего народа.Лишив нас и флага, и гимна (теперь, наверное, даже самые упоротые поняли, что никакого допинга не было, а было политическое решение уничтожить русский спорт высоких достижений, запретив нашим атлетам участвовать в Олимпиадах), чиновники из МОК, WADA и их вдохновители и заединщики решили лишить и нашего характера.Не получилось.Несомненно, авторы нынешней кампании давления на Камилу Валиеву, на ее тренерский коллектив на штаб нашей команды на Играх, на наш НОК, короче, на нас — как на страну и как нацию, — судили по себе.Их бы, несомненно, происходящее выбило бы начисто из колеи, но эти персонажи просчитались.Мы — как страна — за нашей юной королевой льда, а спортсменка знает, что с ней сегодня на льду весь народ.Вся Россия. Без преувеличения и без исключения.Камила Валиева, словно родившаяся в золотых коньках, настолько они ей органичны, выходит на ледовую арену, чтобы честно соревноваться.Эта выдающаяся фигуристка показала — в том числе и за бортиком катка — силу и самообладание, выдержав чудовищный прессинг и не менее жуткую клевету.И у Камилы, несмотря на все угрозы в ее адрес, озвученные МОК, все будет хорошо.Свою главную победу она уже одержала.

https://ru.sputnik.md/20220211/matvienko-podderzhala-rossiyskuyu-figuristku-kamila-valieva-48843635.html

https://ru.sputnik.md/20220212/kamila-valieva-v-tsentre-grandioznogo-skandala-48855155.html

https://ru.sputnik.md/20220212/glava-federatsii-figurnogo-kataniya-rf-o-dopingovom-dele-valievoy-48849662.html

россия

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35248171_0:0:150:150_100x100_80_0_0_ac89b446e5a2736bb78d53c0099a1e64.jpg

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россия, олимпийские игры, фигурное катание