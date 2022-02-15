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В парламенте Молдовы – новый депутат: Конституционный суд утвердил мандат
В парламенте Молдовы – новый депутат: Конституционный суд утвердил мандат
В законодательном органе Молдовы появился новый депутат, который займет место ушедшего из жизни парламентария.
2022-02-15T10:44+0200
2022-02-15T10:44+0200
2022-02-15T10:47+0200
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Конституционный суд (КС) утвердил мандат нового депутата парламента. Им станет Александр Нестеровский из Блока коммунистов и социалистов. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) инициировала процедуру утверждения мандата депутата парламента Молдовы, который стал вакантным после ухода из жизни депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Светланы Кэпэцынэ.В соответствии с положениями закона ЦИК инициировала процедуру утверждения мандата депутата Нестеровского, который является следующим в списке блока.Напомним, ранее в парламенте почтили память ушедшей из жизни Светланы Кэпэцынэ.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент, депутат, мандат
В парламенте Молдовы – новый депутат: Конституционный суд утвердил мандат
10:44 15.02.2022 (обновлено: 10:47 15.02.2022) Подписаться на
В законодательном органе Молдовы появился новый депутат, он займет место ушедшего из жизни парламентария.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Конституционный суд (КС) утвердил мандат нового депутата парламента. Им станет Александр Нестеровский из Блока коммунистов и социалистов.
"Объявляется отобранным в качестве депутата парламента Молдовы с утверждением мандата господин Александр Нестеровский по спискам Блока коммунистов и социалистов", – заявила председатель КС Домника Маноле.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) инициировала процедуру утверждения мандата депутата парламента Молдовы, который стал вакантным после ухода из жизни депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Светланы Кэпэцынэ.
В соответствии с положениями закона ЦИК инициировала процедуру утверждения мандата депутата Нестеровского, который является следующим в списке блока.
Напомним, ранее в парламенте почтили память ушедшей из жизни Светланы Кэпэцынэ.