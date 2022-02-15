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В парламенте Молдовы – новый депутат: Конституционный суд утвердил мандат

В парламенте Молдовы – новый депутат: Конституционный суд утвердил мандат

В законодательном органе Молдовы появился новый депутат, который займет место ушедшего из жизни парламентария.

2022-02-15T10:44+0200

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Конституционный суд (КС) утвердил мандат нового депутата парламента. Им станет Александр Нестеровский из Блока коммунистов и социалистов. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) инициировала процедуру утверждения мандата депутата парламента Молдовы, который стал вакантным после ухода из жизни депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Светланы Кэпэцынэ.В соответствии с положениями закона ЦИК инициировала процедуру утверждения мандата депутата Нестеровского, который является следующим в списке блока.Напомним, ранее в парламенте почтили память ушедшей из жизни Светланы Кэпэцынэ.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, парламент, депутат, мандат