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Путь в Европу: переброска американских солдат в европейские страны
Путь в Европу: переброска американских солдат в европейские страны
США отправили несколько тысяч военнослужащих в Польшу, Румынию и Германию для усиления восточного фланга НАТО.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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фото, сша, солдаты, европа

Путь в Европу: переброска американских солдат в европейские страны

10:16 15.02.2022 (обновлено: 10:30 15.02.2022)
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США отправили несколько тысяч военнослужащих в Польшу, Румынию и Германию для усиления восточного фланга НАТО. Смотрите в фотоподборке, как проходила переброска военных с базы в Северной Каролине.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
© AFP 2022 / Allison Joyce

Президент США Джо Байден в начале февраля официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу.

Президент США Джо Байден в начале февраля официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу. - Sputnik Молдова
1/10
© AFP 2022 / Allison Joyce

Президент США Джо Байден в начале февраля официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу.

© AFP 2022 / Melissa Sue Gerrits/Getty Images

На фото – американские солдаты во время изучения русских слов перед переброской в Европу.

На фото – американские солдаты во время изучения русских слов перед переброской в Европу. - Sputnik Молдова
2/10
© AFP 2022 / Melissa Sue Gerrits/Getty Images

На фото – американские солдаты во время изучения русских слов перед переброской в Европу.

© REUTERS / Jonathan Drake

Привал перед переброской: в ожидании самолета до Европы.

Привал перед переброской: в ожидании самолета до Европы. - Sputnik Молдова
3/10
© REUTERS / Jonathan Drake

Привал перед переброской: в ожидании самолета до Европы.

© AFP 2022 / Allison Joyce

Всего 2000 американских солдат были отправлены в Европу с базы в Северной Каролине.

Всего 2000 американских солдат были отправлены в Европу с базы в Северной Каролине. - Sputnik Молдова
4/10
© AFP 2022 / Allison Joyce

Всего 2000 американских солдат были отправлены в Европу с базы в Северной Каролине.

© AFP 2022 / Melissa Sue Gerrits/Getty Images

Около 1700 военнослужащих направлены в Польшу, еще 300 – в Германию.

Около 1700 военнослужащих направлены в Польшу, еще 300 – в Германию. - Sputnik Молдова
5/10
© AFP 2022 / Melissa Sue Gerrits/Getty Images

Около 1700 военнослужащих направлены в Польшу, еще 300 – в Германию.

© AFP 2022 / Allison Joyce

Американские солдаты сдают свои мобильные телефоны перед переброской в Европу.

Американские солдаты сдают свои мобильные телефоны перед переброской в Европу. - Sputnik Молдова
6/10
© AFP 2022 / Allison Joyce

Американские солдаты сдают свои мобильные телефоны перед переброской в Европу.

© REUTERS / Jonathan Drake

Американские солдаты загружают груз в самолет в Северной Каролине.

Американские солдаты загружают груз в самолет в Северной Каролине. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Jonathan Drake

Американские солдаты загружают груз в самолет в Северной Каролине.

© REUTERS / Jonathan Drake

Пентагон планирует развернуть в Европе не только пехоту и десантников, но и тяжелое вооружение.

Пентагон планирует развернуть в Европе не только пехоту и десантников, но и тяжелое вооружение. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Jonathan Drake

Пентагон планирует развернуть в Европе не только пехоту и десантников, но и тяжелое вооружение.

© REUTERS / Jonathan Drake

Основная часть контингента войск США расположится в Польше, на границе с которой сейчас идет подготовка к учениям "Союзная решимость – 2022".

Основная часть контингента войск США расположится в Польше, на границе с которой сейчас идет подготовка к учениям &quot;Союзная решимость – 2022&quot;. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Jonathan Drake

Основная часть контингента войск США расположится в Польше, на границе с которой сейчас идет подготовка к учениям "Союзная решимость – 2022".

© AP Photo / Nathan Posner

По заверениям Пентагона, солдаты армии США будут находиться в Европе на временной основе и при согласии принимающих сторон.

По заверениям Пентагона, солдаты армии США будут находиться в Европе на временной основе и при согласии принимающих сторон. - Sputnik Молдова
10/10
© AP Photo / Nathan Posner

По заверениям Пентагона, солдаты армии США будут находиться в Европе на временной основе и при согласии принимающих сторон.

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