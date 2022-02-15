https://ru.sputnik.md/20220215/perebroska-amerikanskikh-soldat-evropeyskie-strany-48930527.html

Путь в Европу: переброска американских солдат в европейские страны

Путь в Европу: переброска американских солдат в европейские страны

США отправили несколько тысяч военнослужащих в Польшу, Румынию и Германию для усиления восточного фланга НАТО.

2022-02-15T10:16+0200

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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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фото, сша, солдаты, европа