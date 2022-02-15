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Путь в Европу: переброска американских солдат в европейские страны
Путь в Европу: переброска американских солдат в европейские страны
США отправили несколько тысяч военнослужащих в Польшу, Румынию и Германию для усиления восточного фланга НАТО.
2022-02-15T10:16+0200
2022-02-15T10:16+0200
2022-02-15T10:30+0200
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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фото, сша, солдаты, европа
Путь в Европу: переброска американских солдат в европейские страны 10:16 15.02.2022 (обновлено: 10:30 15.02.2022) Подписаться на
США отправили несколько тысяч военнослужащих в Польшу, Румынию и Германию для усиления восточного фланга НАТО. Смотрите в фотоподборке, как проходила переброска военных с базы в Северной Каролине.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
© AFP 2022 / Allison Joyce
Президент США Джо Байден в начале февраля официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу.
Президент США Джо Байден в начале февраля официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу.
© AFP 2022 / Melissa Sue Gerrits/Getty Images
На фото – американские солдаты во время изучения русских слов перед переброской в Европу.
На фото – американские солдаты во время изучения русских слов перед переброской в Европу.
Привал перед переброской: в ожидании самолета до Европы.
© AFP 2022 / Allison Joyce
Всего 2000 американских солдат были отправлены в Европу с базы в Северной Каролине.
Всего 2000 американских солдат были отправлены в Европу с базы в Северной Каролине.
© AFP 2022 / Melissa Sue Gerrits/Getty Images
Около 1700 военнослужащих направлены в Польшу, еще 300 – в Германию.
Около 1700 военнослужащих направлены в Польшу, еще 300 – в Германию.
© AFP 2022 / Allison Joyce
Американские солдаты сдают свои мобильные телефоны перед переброской в Европу.
Американские солдаты сдают свои мобильные телефоны перед переброской в Европу.
Американские солдаты загружают груз в самолет в Северной Каролине.
Пентагон планирует развернуть в Европе не только пехоту и десантников, но и тяжелое вооружение.
© REUTERS / Jonathan Drake
Основная часть контингента войск США расположится в Польше, на границе с которой сейчас идет подготовка к учениям "Союзная решимость – 2022".
Основная часть контингента войск США расположится в Польше, на границе с которой сейчас идет подготовка к учениям "Союзная решимость – 2022".
© AP Photo / Nathan Posner
По заверениям Пентагона, солдаты армии США будут находиться в Европе на временной основе и при согласии принимающих сторон.
По заверениям Пентагона, солдаты армии США будут находиться в Европе на временной основе и при согласии принимающих сторон.