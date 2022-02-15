https://ru.sputnik.md/20220215/peskov-zapadnye-smi-48949148.html

Песков назвал заявления западных СМИ о "нападении" России маниакальным безумием

Песков назвал заявления западных СМИ о "нападении" России маниакальным безумием

Пресс-секретарь президента России назвал сообщения западных СМИ о "нападении" России на Украину информационно деструктивной кампанией

2022-02-15T13:57+0200

2022-02-15T13:57+0200

2022-02-15T14:14+0200

политика

россия

дмитрий песков

сша

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Поведение западных стран на фоне утверждений о российском "нападении" являются не чем иным, как показной и ни на чем не основанной истерикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее американские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили о том, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.Также Госдеп США в рамках переноса американского посольства на Украине из Киева во Львов постановил уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии в Киеве."Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее – это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", – сказал Песков журналистам.Он также добавил, что "если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационно деструктивных кампаний декларировалось желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой". "А это именно то, что предлагает президент Путин, именно то, чего хочет президент Путин", – подчеркнул Песков.

https://ru.sputnik.md/20220215/gosdep-rekomendoval-amerikantsy-moldova-48930071.html

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