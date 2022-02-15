https://ru.sputnik.md/20220215/pochemu-preduprezhdenie-gosdepa--ne-tolko-amerikantsam-no-i-grazhdanam-moldovy-48964279.html

Почему предупреждение Госдепа – не только американцам, но и гражданам Молдовы

Почему предупреждение Госдепа – не только американцам, но и гражданам Молдовы

С точки зрения американского Госдепа, "ситуация на Украине" начинает угрожать гражданам США, находящимся в Молдове.

2022-02-15T20:14+0200

2022-02-15T20:14+0200

2022-02-15T20:14+0200

политика

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госдеп сша

приднестровье

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КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Новым витком нагнетания обстановки назвали собеседники Sputnik Молдова рекомендации Государственного департамента США соотечественникам воздержаться от поездок в Молдову."На мой взгляд, подобные действия американского внешнеполитического ведомства преследуют четкую цель – консолидировать всю "прогрессивную Европу" против России, - говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов. – И в этом смысле рекомендация Госдепа гражданам США не ездить в Молдову и срочно покинуть Приднестровье имеет адресатом не только соотечественников, но и граждан Молдовы. Последним как бы говорят: в создании этой опасной ситуации виновата Россия".По мнению Крылова, за медийным и дипломатическим нагнетанием "жути" вокруг Украины сейчас могут стоять два вида целей и, соответственно, два варианта развития событий.Второй возможный вариант, по словам аналитика, заключается просто в продолжении "игры нервов"."В последние недели по теме Украины в мировое информационное пространство непрерывно вбрасываются разного рода небылицы, неправдоподобные сценарии, откровенные фейки. И делается это так настойчиво и безостановочно, что люди в конце концов начинают в эту ложь верить. И все это, по-видимому, должно утвердить большую массу людей в негативном отношении к Российской Федерации", - полагает политолог.Первый сценарий, говорит Крылов, станет настоящей катастрофой, он априори не может закончиться ничем хорошим ни для Украины, ни для ее соседей и, в частности, для Молдовы.Впрочем, сам аналитик считает более правдоподобным второй сценарий, тоже малооптимистичный, но все-таки исключающий горячую фазу конфликта."Я убежден, что люди и политики в Молдове, в России, на Украине по-прежнему мыслят схоже, у нас одинаковый менталитет, даже если мы находимся по разные стороны политических баррикад. А вот в Государственном департаменте США, когда он готовит очередной свой "сценарий", люди смотрят на вещи совершенно по-другому, исходят из других точек зрения. Между нами существует колоссальное различие в оценке обстановки, прогнозах, ценностях", - убежден Крылов.Депутат молдавского парламента от Блока социалистов и коммунистов Владимир Односталко полагает, что действующая в Молдове власть не только является верным проводником интересов Госдепа США, но и может быть заинтересована в конфликте на Украине."Нынешняя история про Украину – на самом деле не про Украину, и не про Молдову. И даже не совсем про Россию, поскольку о том, что она "будет вторгаться" на Украину, официальная Москва узнала, образно говоря, из телевизора. Провоцируя массовый психоз, истерию у людей, США решают в первую очередь свои внутриполитические проблемы, отвлекая американского избирателя от серьезных проблем в собственной экономике", - считает Односталко.По мнению депутата, Украина сегодня "раздавлена спланированной информационной кампанией", по его данным, только за последние два месяца из страны выведено почти 20 миллиардов долларов.При этом, по его мнению, нагнетание эмоций со стороны Государственного департамента США встречает полную поддержку в среде правящей в Молдове элиты."Власть PAS, которая озабочена только тем, как бы поточнее исполнить западную методичку, нагнетанию ситуации по поводу Украины, по крайней мере, не препятствует. Я не исключаю, что нынешней молдавской власти даже выгоден конфликт в соседнем государстве, чтобы списать на него все тяжелейшие экономические и социальные проблемы в Молдове", - говорит Односталко.Напомним, во вторник Государственный департамент США рекомендовал соотечественникам воздержаться от посещения Молдовы, а американцам, уже находящимся на территории Приднестровья, как можно быстрее покинуть регион.Ситуация в Республике Молдова представляется внешнеполитическому ведомству США небезопасной ввиду "высокого уровня заражения COVID-19" и также по причине необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границ с Украиной"."Не посещайте Приднестровье из-за ситуации вокруг Украины и неурегулированного конфликта в этом регионе. Американские граждане должны покинуть регион коммерческими или частными средствами", - сказано в обращении Государственного департамента.

https://ru.sputnik.md/20220214/ssha-taschat-ukrainu-na-voynu-48905496.html

https://ru.sputnik.md/20220215/gosdep-rekomendoval-amerikantsy-moldova-48930071.html

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молдова, украина, госдеп сша, приднестровье