https://ru.sputnik.md/20220215/pogodnye-rekordy-moldovy-15-fevralya-48927724.html
Погодные рекорды Молдовы 15 февраля
Погодные рекорды Молдовы 15 февраля
Какой была температура в Молдове 15 февраля в разные годы
2022-02-15T00:01+0200
2022-02-15T00:01+0200
2022-02-15T00:01+0200
рекорды
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Самое теплое 15 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1957 году воздух прогрелся до +14,1 градусов по Цельсию.А температурный минимум 15 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –26,5 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 40,6 градуса.
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рекорды, прогноз погоды
Погодные рекорды Молдовы 15 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Самое теплое 15 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1957 году воздух прогрелся до +14,1 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 15 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –26,5 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 40,6 градуса.