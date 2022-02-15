https://ru.sputnik.md/20220215/pogodnye-rekordy-moldovy-15-fevralya-48927724.html

Погодные рекорды Молдовы 15 февраля

Погодные рекорды Молдовы 15 февраля

Какой была температура в Молдове 15 февраля в разные годы

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Самое теплое 15 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1957 году воздух прогрелся до +14,1 градусов по Цельсию.А температурный минимум 15 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1911 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –26,5 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 40,6 градуса.

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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рекорды, прогноз погоды