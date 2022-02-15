https://ru.sputnik.md/20220215/pozhar-beltsy-pogiblo-dva-cheloveka-48940985.html

Трагедия на севере Молдовы: в пожаре погибли два человека

Трагедия на севере Молдовы: в пожаре погибли два человека

Спасатели не исключают версию неосторожного курения в доме.

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Бельцах, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы. В ведомстве сообщили, что звонок о происшествии поступил во вторник в 06.46. Пламя охватило жилой дом на улице Шевченко, 6. По данным спасателей, огонь удалось потушить примерно спустя два часа, в 9.04. Обстоятельства происшествия выясняют, но пожарные возможной причиной называют неосторожность во время курения. В связи с этим ГИЧС призывает всех соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в помещениях. По данным спасателей, с начала года в Молдове произошло 256 пожаров, в которых погибли 24 человека, а за последние сутки спасатели и пожарные вмешались в 78 опасных ситуаций.

https://ru.sputnik.md/20220212/sotni-gektarov-v-ogne-v-moldove-ne-prekraschayutsya-pozhary-48852329.html

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