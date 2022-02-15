https://ru.sputnik.md/20220215/pozhar-beltsy-pogiblo-dva-cheloveka-48940985.html
Трагедия на севере Молдовы: в пожаре погибли два человека
Трагедия на севере Молдовы: в пожаре погибли два человека
Спасатели не исключают версию неосторожного курения в доме.
2022-02-15T12:33+0200
2022-02-15T12:33+0200
2022-02-15T12:51+0200
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Бельцах, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы. В ведомстве сообщили, что звонок о происшествии поступил во вторник в 06.46. Пламя охватило жилой дом на улице Шевченко, 6. По данным спасателей, огонь удалось потушить примерно спустя два часа, в 9.04. Обстоятельства происшествия выясняют, но пожарные возможной причиной называют неосторожность во время курения. В связи с этим ГИЧС призывает всех соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в помещениях. По данным спасателей, с начала года в Молдове произошло 256 пожаров, в которых погибли 24 человека, а за последние сутки спасатели и пожарные вмешались в 78 опасных ситуаций.
https://ru.sputnik.md/20220212/sotni-gektarov-v-ogne-v-moldove-ne-prekraschayutsya-pozhary-48852329.html
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в молдове, молдова, бельцы, пожар
Трагедия на севере Молдовы: в пожаре погибли два человека
12:33 15.02.2022 (обновлено: 12:51 15.02.2022) Подписаться на
Причиной смертоносного пожара в Бельцах могла стать непотушенная сигарета.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Бельцах, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы.
В ведомстве сообщили, что звонок о происшествии поступил во вторник в 06.46. Пламя охватило жилой дом на улице Шевченко, 6.
"На место выехали три пожарных расчета. По прибытии они обнаружили, что горят вещи в комнате размером в 16 квадратных метров. На кровати нашли обгоревшие тела двух мужчин", – говорится в сообщении ГИЧС.
По данным спасателей, огонь удалось потушить примерно спустя два часа, в 9.04.
Обстоятельства происшествия выясняют, но пожарные возможной причиной называют неосторожность во время курения.
В связи с этим ГИЧС призывает всех соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в помещениях.
По данным спасателей, с начала года в Молдове произошло 256 пожаров, в которых погибли 24 человека, а за последние сутки спасатели и пожарные вмешались в 78 опасных ситуаций.