Путин и Шольц провели переговоры – главное по итогам дискуссий
18:16 15.02.2022 (обновлено: 18:32 15.02.2022)
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Трехчасовые переговоры прошли в деловой атмосфере.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Лидеры России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле, передает РИА Новости. Беседа длилась более трех часов.
Путин отметил, что переговоры прошли в деловой атмосфере, стороны предметно и обстоятельно обсудили все вопросы. По его словам, канцлер настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Москвой.
О расширении НАТО
Расширение НАТО не планируется, его нет в повестке дня, по крайней мере, этим не придется заниматься сегодняшним правительствам, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту", - сказал Шольц на пресс-конференции.
"Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту", - сказал Шольц на пресс-конференции.
В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Олафом Шольцем, что НАТО продолжает расширяться в сторону российских границ.
"По поводу расширения НАТО. Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - сказал Путин.
"По поводу расширения НАТО. Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - сказал Путин.
Ситуация с DW в России и RT в Германии
Владимир Путин заявил, что на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем они обсуждали работу DW в России и RT в Германии и договорились подумать о том, как можно решить возникшие проблемы.
МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Здесь вот, по-моему, по поводу Deutsche Welle спрашивали нашего гостя, мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы Deutsche Welle в России, и работы RT в федеративной республике (Германии- ред.). Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить", - сказал Путин по итогам российско-германских переговоров.
Вопросы безопасности
Позиции РФ и Запада по безопасности разнятся, но важно, что есть диалог, заявил канцлер ФРГ после встречи с президентом России.
"Позиции (по безопасности) разнятся, и это стало ясно, поэтому мы так долго говорили, и это правильно. Важно, что мы говорим друг с другом, важно, что НАТО и ЕС ответили на письма России", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров.
"Позиции (по безопасности) разнятся, и это стало ясно, поэтому мы так долго говорили, и это правильно. Важно, что мы говорим друг с другом, важно, что НАТО и ЕС ответили на письма России", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров.
Шольц добавил, что НАТО и ЕС не согласны с российскими предложениями по безопасности, но есть пункты, которые можно обсуждать.
"Предложения, которые были сформулированы Россией, - мы тоже с ними не согласны, НАТО и ЕС не согласны, но и там тоже содержатся пункты, о которых мы готовы говорить и которые готовы обсуждать. Сейчас необходимо, чтобы не возникла опасная ситуация", - подытожил Шольц.
Путин заявил, что у России есть опасения, что переговоры по вопросам безопасности могут затягиваться, а также, что будут приниматься решения, которые ухудшат положение РФ.
"По поводу возможного длительного характера переговоров, которые могут ни к чему не привести. Ну именно поэтому вчера мы и с министром иностранных дел, и с коллегами моими из силовых ведомств, в целом из Совета безопасности все время думаем об этом. И конечно, такая озабоченность у нас есть, которая заключается в том, что у нас есть опасения, что переговорный процесс по предложенным нами, существенным для нас вопросам в сфере безопасности может быть нашими партнерами необоснованно затянут, и в ходе этого переговорного процесса так или иначе будут приниматься решения, которые будут ухудшать наше положение, причем ухудшать самым серьезным образом – так, как это происходило до сих пор на протяжении многих-многих предыдущих лет", - сказал Путин.
"Безусловно, это то, что находится в поле нашего зрения, то, что мы понимаем, и то, что мы, безусловно, будем обсуждать с нашими партнерами, и то, чего мы не допустим", - подчеркнул президент России.
"По поводу возможного длительного характера переговоров, которые могут ни к чему не привести. Ну именно поэтому вчера мы и с министром иностранных дел, и с коллегами моими из силовых ведомств, в целом из Совета безопасности все время думаем об этом. И конечно, такая озабоченность у нас есть, которая заключается в том, что у нас есть опасения, что переговорный процесс по предложенным нами, существенным для нас вопросам в сфере безопасности может быть нашими партнерами необоснованно затянут, и в ходе этого переговорного процесса так или иначе будут приниматься решения, которые будут ухудшать наше положение, причем ухудшать самым серьезным образом – так, как это происходило до сих пор на протяжении многих-многих предыдущих лет", - сказал Путин.
"Безусловно, это то, что находится в поле нашего зрения, то, что мы понимаем, и то, что мы, безусловно, будем обсуждать с нашими партнерами, и то, чего мы не допустим", - подчеркнул президент России.