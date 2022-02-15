https://ru.sputnik.md/20220215/putin-sholts-peregovory-glavnoe-48960934.html

Путин и Шольц провели переговоры – главное по итогам дискуссий

Путин и Шольц провели переговоры – главное по итогам дискуссий

Президенты России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле

2022-02-15T18:16+0200

2022-02-15T18:16+0200

2022-02-15T18:32+0200

россия

владимир путин

олаф шольц

переговоры

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Лидеры России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле, передает РИА Новости. Беседа длилась более трех часов.Путин отметил, что переговоры прошли в деловой атмосфере, стороны предметно и обстоятельно обсудили все вопросы. По его словам, канцлер настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Москвой.О расширении НАТОРасширение НАТО не планируется, его нет в повестке дня, по крайней мере, этим не придется заниматься сегодняшним правительствам, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту", - сказал Шольц на пресс-конференции.В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Олафом Шольцем, что НАТО продолжает расширяться в сторону российских границ."По поводу расширения НАТО. Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - сказал Путин.Ситуация с DW в России и RT в ГерманииВладимир Путин заявил, что на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем они обсуждали работу DW в России и RT в Германии и договорились подумать о том, как можно решить возникшие проблемы.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Здесь вот, по-моему, по поводу Deutsche Welle спрашивали нашего гостя, мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы Deutsche Welle в России, и работы RT в федеративной республике (Германии- ред.). Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить", - сказал Путин по итогам российско-германских переговоров.Вопросы безопасностиПозиции РФ и Запада по безопасности разнятся, но важно, что есть диалог, заявил канцлер ФРГ после встречи с президентом России."Позиции (по безопасности) разнятся, и это стало ясно, поэтому мы так долго говорили, и это правильно. Важно, что мы говорим друг с другом, важно, что НАТО и ЕС ответили на письма России", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров.Шольц добавил, что НАТО и ЕС не согласны с российскими предложениями по безопасности, но есть пункты, которые можно обсуждать."Предложения, которые были сформулированы Россией, - мы тоже с ними не согласны, НАТО и ЕС не согласны, но и там тоже содержатся пункты, о которых мы готовы говорить и которые готовы обсуждать. Сейчас необходимо, чтобы не возникла опасная ситуация", - подытожил Шольц.Путин заявил, что у России есть опасения, что переговоры по вопросам безопасности могут затягиваться, а также, что будут приниматься решения, которые ухудшат положение РФ."По поводу возможного длительного характера переговоров, которые могут ни к чему не привести. Ну именно поэтому вчера мы и с министром иностранных дел, и с коллегами моими из силовых ведомств, в целом из Совета безопасности все время думаем об этом. И конечно, такая озабоченность у нас есть, которая заключается в том, что у нас есть опасения, что переговорный процесс по предложенным нами, существенным для нас вопросам в сфере безопасности может быть нашими партнерами необоснованно затянут, и в ходе этого переговорного процесса так или иначе будут приниматься решения, которые будут ухудшать наше положение, причем ухудшать самым серьезным образом – так, как это происходило до сих пор на протяжении многих-многих предыдущих лет", - сказал Путин."Безусловно, это то, что находится в поле нашего зрения, то, что мы понимаем, и то, что мы, безусловно, будем обсуждать с нашими партнерами, и то, чего мы не допустим", - подчеркнул президент России.Путин и Макрон обсудили провокационные спекуляции о якобы планах "вторжения" на Украину>>>Песков назвал заявления западных СМИ о "нападении" России маниакальным безумием>>>Ситуация в украинском урегулировании патовая - Козак>>>

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владимир путин, олаф шольц, переговоры