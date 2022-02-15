https://ru.sputnik.md/20220215/restoratory-snova-obraschaetsya-spetskomissiyu-48946250.html
Рестораторы снова обращаются в спецкомиссию по ковидным ограничениям
Рестораторы снова обращаются в спецкомиссию по ковидным ограничениям
Рестораторы просят внести некоторые корректировки в ограничения для более свободной работы сектора HoReCa.
2022-02-15T13:22+0200
2022-02-15T13:22+0200
2022-02-15T13:40+0200
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рестораторы
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Ассоциация рестораторов (MĂR) снова собирается обратиться в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья (НЧКОЗ) в связи с действующими коронавирусными ограничениями.Как отметили в ассоциации, НЧКОЗ учла неоднократные обращения рестораторов и постановила 14 февраля 2022 года вернуться к отдельным цветовым кодам ковид-опасности во всех населенных пунктах страны. Также рестораторы отметили, что теперь заведения сектора HoReCa могут работать в обычном режиме с соблюдением мер, предусмотренных в решении комиссии. В то же время, учитывая изменения эпидемиологической ситуации, рестораторы обращаются в НЧКОЗ с новыми предложениями: В MĂR считают, что только конструктивный диалог может стать эффективным инструментом преодоления пандемического кризиса.Напомним, ранее НЧКОЗ решила аннулировать последнее постановление от 22 января 2022 года и вернуться к системе присвоения цветовых кодов в каждом населенном пункте. Не позднее чем после 24 часов территориальные комиссии должны утвердить ограничительные меры в соответствии с присвоенным кодом.
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в молдове, молдова, рестораторы
Рестораторы снова обращаются в спецкомиссию по ковидным ограничениям
13:22 15.02.2022 (обновлено: 13:40 15.02.2022) Подписаться на
Рестораторы оценили некоторые изменения по ограничительным мерам и просят внести корректировки для более свободной работы сектора HoReCa.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Ассоциация рестораторов (MĂR) снова собирается обратиться в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья (НЧКОЗ) в связи с действующими коронавирусными ограничениями.
Как отметили в ассоциации, НЧКОЗ учла неоднократные обращения рестораторов и постановила 14 февраля 2022 года вернуться к отдельным цветовым кодам ковид-опасности во всех населенных пунктах страны.
Также рестораторы отметили, что теперь заведения сектора HoReCa могут работать в обычном режиме с соблюдением мер, предусмотренных в решении комиссии.
В то же время, учитывая изменения эпидемиологической ситуации, рестораторы обращаются в НЧКОЗ с новыми предложениями:
вернуться к первоначальной редакции мер "красного кода" в отношении организации и проведения частных мероприятий численностью до 50 человек;
увеличить использование помещений заведений общепита до 75% мест от вместимости зала.
"Ассоциация MĂR продолжит диалог с властями для обеспечения ясности, предсказуемости и поддержки сектора HoReCa", – отметили рестораторы.
В MĂR считают, что только конструктивный диалог может стать эффективным инструментом преодоления пандемического кризиса.
Напомним, ранее НЧКОЗ решила аннулировать последнее постановление от 22 января 2022 года и вернуться к системе присвоения цветовых кодов в каждом населенном пункте. Не позднее чем после 24 часов территориальные комиссии должны утвердить ограничительные меры в соответствии с присвоенным кодом.