https://ru.sputnik.md/20220215/restoratory-snova-obraschaetsya-spetskomissiyu-48946250.html

Рестораторы снова обращаются в спецкомиссию по ковидным ограничениям

Рестораторы снова обращаются в спецкомиссию по ковидным ограничениям

Рестораторы просят внести некоторые корректировки в ограничения для более свободной работы сектора HoReCa.

2022-02-15T13:22+0200

2022-02-15T13:22+0200

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Ассоциация рестораторов (MĂR) снова собирается обратиться в Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья (НЧКОЗ) в связи с действующими коронавирусными ограничениями.Как отметили в ассоциации, НЧКОЗ учла неоднократные обращения рестораторов и постановила 14 февраля 2022 года вернуться к отдельным цветовым кодам ковид-опасности во всех населенных пунктах страны. Также рестораторы отметили, что теперь заведения сектора HoReCa могут работать в обычном режиме с соблюдением мер, предусмотренных в решении комиссии. В то же время, учитывая изменения эпидемиологической ситуации, рестораторы обращаются в НЧКОЗ с новыми предложениями: В MĂR считают, что только конструктивный диалог может стать эффективным инструментом преодоления пандемического кризиса.Напомним, ранее НЧКОЗ решила аннулировать последнее постановление от 22 января 2022 года и вернуться к системе присвоения цветовых кодов в каждом населенном пункте. Не позднее чем после 24 часов территориальные комиссии должны утвердить ограничительные меры в соответствии с присвоенным кодом.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, рестораторы