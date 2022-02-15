https://ru.sputnik.md/20220215/rudenko-i-serebryan-obsudili-pridnestrovskoe-uregulirovanie-48963953.html

Руденко и Серебрян обсудили приднестровское урегулирование

Руденко и Серебрян обсудили приднестровское урегулирование

Делегация российского МИД продолжает встречи в столице Молдовы.

2022-02-15T19:19+0200

2022-02-15T19:19+0200

2022-02-15T19:20+0200

политика

мидеи

мид рф

приднестровье

приднестровское урегулирование

олег серебрян

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КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился в Кишиневе с вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном.Стороны обсудили ситуацию в процессе приднестровского урегулирования, аспекты диалога между Кишиневом и Тирасполем, а также проблемы, с которыми сталкиваются граждане на обоих берегах Днестра.Серебрян во время беседы подчеркнул важность поддержания активной динамики во всех форматах переговоров, снятия барьеров для свободного передвижения, обеспечения фермерам постоянного доступа к сельскохозяйственным угодьям в Дубоссарском районе, функционирования школ с обучением на латинице, восстановления работы пунктов регистрации транспортных средств на Левобережье Днестра.Собеседники обменялись мнениями о подготовке очередного раунда переговоров в формате "5+2" и новой баварской конференции по продвижению мер доверия.Российская и молдавская стороны подтвердили твердую приверженность принципу мирного и устойчивого урегулирования приднестровской проблемы, которое должно быть синхронизировано с решением вопросов, которые затрагивают интересы жителей обоих берегов Днестра.

https://ru.sputnik.md/20220215/kishinev-vstretilis-gossekretar-midei-zamglavy-mid-rf-48952205.html

приднестровье

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2022

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мидеи, мид рф, приднестровье, приднестровское урегулирование, олег серебрян