https://ru.sputnik.md/20220215/start-progress-kvn-maslyakov-covid-48928223.html

Мир за сутки: старт "Прогресса", КВН без Маслякова и ситуация с COVID

Мир за сутки: старт "Прогресса", КВН без Маслякова и ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-15T09:18+0200

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2022-02-15T09:55+0200

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Ракета "Союз-2.1а" стартовала утром во вторник с космодрома Байконур и вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-19".Как сообщили в "Роскосмосе", пуск прошел штатно, а вскоре после выведения корабля на орбиту раскрылись его солнечные батареи и антенны.Грузовой "Прогресс" достигнет МКС спустя двое суток, за это время корабль сделает 34 витка вокруг Земли. Стыковка с МКС намечена на 17 февраля в 10.06 по московскому времени."Прогресс МС-19" везет на станцию топливо, питьевую воду, сжатый азот, а также аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.Кроме того, на борту корабля - инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых спутников класса CubeSat "ЮЗГУ-55" разработки НИИ космического приборостроения. Спутники в ходе одного из выходов в открытый космос запустят на орбиту российские космонавты.Сейчас в составе станции находится один российский грузовик – "Прогресс МС-18". В 2022 году к станции будут запущены еще два – в июне и октябре.На играх КВН появятся 6 новых ведущихДмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант проведут первые игры высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего Александра Маслякова, сообщил РИА Новости представитель Александра Маслякова-младшего.Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, в котором Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 413 миллионов.На утро 15 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 413 195 870. Из них 5 825 389 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (77 913 793). Следом идут Индия (42 665 534) и Бразилия (27 552 774).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (21 886 992), Великобритания (18 474 351), Россия (14 102 736), Турция (12 984 953), Германия (12 514 529), Италия (12 134 451) и Испания (10 672 906).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 753 922 случая заражения, в Румынии – 2 574 384.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 487 283. Во вторник профильное министерство сообщило о 1720 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 982, выздоровели 4454 553 человека.

https://ru.sputnik.md/20220214/rabotnikov-obrazovaniya-covid-19-48909154.html

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