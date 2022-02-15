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Протолкнет ли Зигфрид Мурешан Молдову в Евросоюз
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Самый точный прогноз погоды: когда закончатся ночные заморозки
Самый точный прогноз погоды: когда закончатся ночные заморозки
Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы и традиции - 15, 16, 17 февраля Gismeteo
2022-02-15T07:00+0200
2022-02-15T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможны слабые туманы.Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +6 до +11 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до –7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 февраля: ночью – от –3 до –5, днем – от +7 до +9.В последующие дни станет еще теплее: 16 февраля ожидается до +15. Такая погода продержится вплоть до 21 февраля. При этом, начиная с 17 февраля ночью температура перестанет опускаться ниже нуля. В ночное время ожидается от 0 до +5. Праздники и народные приметыПравославная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянск. сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.Провидением Божьим уготованы были некоторые избранные люди, чтобы встретить Спасителя и возвестить о нем миру. Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, которому было обещано от Бога, что не покинет он сей мир до тех пор, пока не увидит Христа Господня.На Сретение люди встают на путь исправления.По одной из традиций в этот день было принято делать предложение руки и сердца, венчаться, крестить детей.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: когда закончатся ночные заморозки

07:00 15.02.2022
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Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможны слабые туманы.
Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +6 до +11 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до –7.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 февраля: ночью – от –3 до –5, днем – от +7 до +9.
В последующие дни станет еще теплее: 16 февраля ожидается до +15. Такая погода продержится вплоть до 21 февраля. При этом, начиная с 17 февраля ночью температура перестанет опускаться ниже нуля. В ночное время ожидается от 0 до +5.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянск. сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября 2021, 07:30
Провидением Божьим уготованы были некоторые избранные люди, чтобы встретить Спасителя и возвестить о нем миру. Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, которому было обещано от Бога, что не покинет он сей мир до тех пор, пока не увидит Христа Господня.
На Сретение люди встают на путь исправления.
По одной из традиций в этот день было принято делать предложение руки и сердца, венчаться, крестить детей.
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