https://ru.sputnik.md/20220215/tseny-na-gaz-v-evrope-upali-nizhe-800-dollarov-48966631.html

Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов

Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе опустились во вторник, 15 февраля, ниже 800 долларов

2022-02-15T21:09+0200

2022-02-15T21:09+0200

2022-02-15T21:09+0200

экономика

европа

газ

цена на газ

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2756/43/27564317_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_e03fcd7912b812cef494313ee67c487b.jpg

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе опустились во вторник, 15 февраля, ниже 800 долларов, передает РИА Новости. Это произошло после скачка накануне выше 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов на площадке ICE Futures на короткое время опустились до 798,7 доллара, что более чем на 16% ниже расчетной цены накануне — 943,7 доллара.Котировки опускались ниже 800 долларов 3 января, тогда стоимость ближайших фьючерсов колебалась в диапазоне 770-990 долларов.

https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html

европа

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

европа, газ, цена на газ, доллар