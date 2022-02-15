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Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов
Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов
Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе опустились во вторник, 15 февраля, ниже 800 долларов
2022-02-15T21:09+0200
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе опустились во вторник, 15 февраля, ниже 800 долларов, передает РИА Новости. Это произошло после скачка накануне выше 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов на площадке ICE Futures на короткое время опустились до 798,7 доллара, что более чем на 16% ниже расчетной цены накануне — 943,7 доллара.Котировки опускались ниже 800 долларов 3 января, тогда стоимость ближайших фьючерсов колебалась в диапазоне 770-990 долларов.
https://ru.sputnik.md/20220201/glava-moldovagaz-nazval-zakupochnuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-v-fevrale-48475872.html
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европа, газ, цена на газ, доллар

Цены на газ в Европе упали ниже 800 долларов

21:09 15.02.2022
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Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
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Цена снизилась более чем на 16% ниже расчетной цены накануне — 943,7 доллара.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе опустились во вторник, 15 февраля, ниже 800 долларов, передает РИА Новости. Это произошло после скачка накануне выше 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов на площадке ICE Futures на короткое время опустились до 798,7 доллара, что более чем на 16% ниже расчетной цены накануне — 943,7 доллара.

Котировки опускались ниже 800 долларов 3 января, тогда стоимость ближайших фьючерсов колебалась в диапазоне 770-990 долларов.
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