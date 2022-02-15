https://ru.sputnik.md/20220215/uchebnye-zavedeniya-gagauzii-risk-otopleniya-kholodnyy-period-48957517.html

Учебные заведения Гагаузии рискуют остаться без отопления в холодный период

Учебные заведения Гагаузии рискуют остаться без отопления в холодный период

Учебные заведения Гагаузии рискуют остаться без отопления в холодный период

2022-02-15T16:58+0200

2022-02-15T16:58+0200

2022-02-15T16:58+0200

общество

гагаузия

учебные заведения

риск

отопление

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КОМРАТ, 15 фев - Sputnik, Максим Топал. Рост тарифов на газ, отказ правительства Молдовы отразить их в бюджете 2022 года, а также пересмотреть формулу финансирования привел к острому дефициту средств в учебных заведениях страны.Согласно проведенному анализу Главного управления образования Гагаузии, после оплаты счетов за газ в январе в автономии было потрачено 43% от запланированной учебными заведениями на отопление суммы средств - 3 миллиона 421 тысячи 560 леев. В аналогичный период прошлого года было затрачено чуть более 1 миллиона 615 тысяч леев.Наиболее тяжелая ситуация сложилась в теоретическом лицее имени Тодура Занет села Конгаз. Здесь на отопительный период 2022 года (январь-апрель и октябрь-декабрь) заложили 90 тысяч леев. Однако после оплаты декабрьских счетов январская квитанция за газ шокировала руководство лицея – 105,2 тысячи леев. Учебному заведению уже не хватает для оплаты квитанции за газ 35,2 тысячи леев."Мы сняли часть средств, предусмотренных на зарплаты персонала. А больше неоткуда брать деньги. Ждем переброски средств. Нам не хватает денег. Мы 100% столкнемся с проблемой нехватки средств на зарплаты. Мне сегодня звонили из газовой службы, предупредили, что с сегодняшнего дня нам снова начисляется пеня. Мы и в январе пеню платили, и сейчас снова будем. На уступки нам не идут. Такая ситуация практически везде. Без дотаций мы не осилим газ", - говорит директор учебного заведения Мария Чебанова.Достаточно средств для оплаты отопления на 2-3 ближайших месяца у 15 учебных заведений. Еще у 14-ти хватит денег на еще один месяц обогрева помещений, в которых учатся дети. Для оставшихся 15 школ и лицеев Гагаузии следующая квитанция за газ окажется неподъемной.Поскольку отопительный период в учебных заведениях Молдовы в среднем длится с октября по март, денег на отопление школ Гагаузии осенью этого года точно не хватит. При условии, что правительство Молдовы не выделит дополнительные средства на покрытие разницы в тарифах на газ и, вероятнее всего, электричество.Дело в том, что учредителем школ, гимназий и лицеев Гагаузии является Исполнительный комитет Гагаузии. Но финансированием их деятельности занимается исключительно Министерство образования и исследований Молдовы из государственного бюджета. Основным критерием здесь является количество учеников. Получая от министерства сумму бюджета, администрация учебных заведений распределяет деньги на оплату заработной платы сотрудников, оплату коммунальных услуг и питание детей.Поскольку денег на отопление не хватит, администрациям учебных заведений придется самостоятельно изыскивать недостающие средства из других статей расходов – это либо зарплаты сотрудников, либо питание детей. Местные и региональные органы власти ни возможности, ни юридического права на дополнительное финансирование учебных заведений не имеют.Единственной возможностью для выделения дополнительных средств из центрального компонента бюджета являются трансферты из Кишинева (около пяти миллионов леев в год), но они носят целевой характер. Это дотации малокомплектным школам (в которых учится 92 и менее детей), оплата расходов на перевозку детей, транспортные компенсации педагогам до места работы, а также небольшие суммы на капитальные вложения.По словам начальника Главного управления образования Гагаузии Натальи Кристевой, правительство Молдовы "должно внести изменения в государственный бюджет с учетом роста цен на газ и дотировать школы"."Других выходов из этой ситуации нет и быть не может. Это обязанность правительства. В его полномочия входит разрешение этого кризиса, не в наши. Дотации нужны и детским садам. Местные власти помочь не могут – они и сами находятся в аналогичной ситуации", - сказала Наталья Кристева.Она обратила внимание еще на одну проблему, так или иначе связанную с ростом тарифов на газ и автомобильное топливо. Поставщики уже поставили в известность директоров детсадов и школ о росте цен на продукты питания."Мне сегодня утром звонила директор одного из учебных заведений Гагаузии, которая прямо сказала, что уже не может осуществлять питание детей согласно нормативу на овощи, фрукты, мясо и молочные изделия. Если придерживаться натуральной нормы, то мы никак уже не вписываемся в 10,80 лея на одного ученика. Все подорожало. К примеру, только творог с января подорожал на 10 леев. Из-за подорожания продуктов обеспечивать полноценное питание детей уже не представляется возможным. Мы ждем решения правительства об увеличении норматива на питание детей", - добавила Наталья Кристева.Ранее на заседаниях правительства Молдовы башкан Гагаузии Ирина Влах неоднократно поднимала вопрос выделения дотаций из государственного бюджета детским садам, школам и медицинским учреждениям, которые столкнулись с острым дефицитом средств на оплату коммунальных услуг. В правительстве Молдовы на это ответили отказом. Премьер Наталья Гаврилица заявила, что компенсации за газ могут получать только бытовые потребители и экономические агенты и о государственных учреждениях речи не идет.

https://ru.sputnik.md/20220206/zhiteli-komrat-vlasti-moldova-nekompetentnosti-48639859.html

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гагаузия, учебные заведения, риск, отопление