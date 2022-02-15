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В Кишиневе мужчина пытался заманить детей в свою машину
В Кишиневе мужчина пытался заманить детей в свою машину
Инспекторат полиции сектора Ботаника уточняет детали инцидента.
2022-02-15T20:41+0200
2022-02-15T20:41+0200
общество
дети
безопасность
кишинев
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КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Подозрительный мужчина пытался заманить в свою машину нескольких детей. Инцидент произошел возле детского сада в секторе Ботаника столицы."Об этом сообщил один из родителей. Мужчина разговаривал с детьми, уговаривая их сесть в машину и обещая отвезти их домой. Информация мною лично не проверена, есть фото с камер и подтверждения от очевидцев", — сообщила Sputnik Молдова директор детского сада.Директор также рассказала, что, пока мужчина пытался уговорить детей сесть в машину, поблизости оказалась женщина, которая выносила мусор. Увидев происходящее, она остановила полицейский патруль.Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила Sputnik Молдова, что этот случай не был зарегистрирован, заявлений не поступало. Инспекторат полиции сектора Ботаника уточняет детали инцидента."Как администратор я имею доступ ко всем группам Viber с родителями детей из нашего учреждения. Соответственно всем 12 группам мы отправили предупреждение с просьбой к родителям быть осторожными и не оставлять детей без присмотра", — сообщила директор детсада.
https://ru.sputnik.md/20211101/v-moldove-zaderzhali-pedofila-iz-ssha-46087808.html
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дети, безопасность, кишинев

В Кишиневе мужчина пытался заманить детей в свою машину

20:41 15.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausПолицейская мигалка
Полицейская мигалка - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Инспекторат полиции сектора Ботаника уточняет детали инцидента.
КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Подозрительный мужчина пытался заманить в свою машину нескольких детей. Инцидент произошел возле детского сада в секторе Ботаника столицы.
"Об этом сообщил один из родителей. Мужчина разговаривал с детьми, уговаривая их сесть в машину и обещая отвезти их домой. Информация мною лично не проверена, есть фото с камер и подтверждения от очевидцев", — сообщила Sputnik Молдова директор детского сада.
Директор также рассказала, что, пока мужчина пытался уговорить детей сесть в машину, поблизости оказалась женщина, которая выносила мусор. Увидев происходящее, она остановила полицейский патруль.
Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила Sputnik Молдова, что этот случай не был зарегистрирован, заявлений не поступало. Инспекторат полиции сектора Ботаника уточняет детали инцидента.
"Как администратор я имею доступ ко всем группам Viber с родителями детей из нашего учреждения. Соответственно всем 12 группам мы отправили предупреждение с просьбой к родителям быть осторожными и не оставлять детей без присмотра", — сообщила директор детсада.
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