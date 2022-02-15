https://ru.sputnik.md/20220215/v-kishineve-otmetili-33-yu-godovschinu-vyvoda-voysk-iz-afganistana-48943578.html

В Кишиневе отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана

В Кишиневе отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана

В 2022 году исполняется 33 года с момента вывода советских войск из Афганистана.

2022-02-15T15:46+0200

2022-02-15T15:46+0200

2022-02-15T15:49+0200

афганистан

кишинев

майя санду

фото

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В Молдове состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов, погибших в Афганистане. Торжественный митинг с участием представителей правительства, парламента и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова состоялся в столичном парке Мемориального комплекса памяти солдат, павших в афганской войне.В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан, из которых порядка 300 погибли или пропали без вести, а 257 стали инвалидами.В мероприятии приняли участие спикер парламента Игорь Гросу, глава СИБ Александр Есауленко, члены правительства.Президент Молдовы Майя Санду ограничилась обращением, опубликованным в соцсетях."Урок войны в Афганистане прост: никто не выигрывает в гонке вооружений, а мир - это залог жизни и развития для стран и для людей. Это особенно важно сегодня, когда мы все с большой тревогой смотрим на ситуацию в регионе", - написала Санду.

афганистан

кишинев

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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афганистан, фото, кишинев, майя санду