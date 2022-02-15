В Кишиневе отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана

В Молдове состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов, погибших в Афганистане. Торжественный митинг с участием представителей правительства, парламента и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова состоялся в столичном парке Мемориального комплекса памяти солдат, павших в афганской войне.В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан, из которых порядка 300 погибли или пропали без вести, а 257 стали инвалидами.В мероприятии приняли участие спикер парламента Игорь Гросу, глава СИБ Александр Есауленко, члены правительства.Президент Молдовы Майя Санду ограничилась обращением, опубликованным в соцсетях."Урок войны в Афганистане прост: никто не выигрывает в гонке вооружений, а мир - это залог жизни и развития для стран и для людей. Это особенно важно сегодня, когда мы все с большой тревогой смотрим на ситуацию в регионе", - написала Санду.
Порядка 300 уроженцев Молдовы погибли или пропали без вести.
В Молдове состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов, погибших в Афганистане. Торжественный митинг с участием представителей правительства, парламента и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова состоялся в столичном парке Мемориального комплекса памяти солдат, павших в афганской войне.
В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан, из которых порядка 300 погибли или пропали без вести, а 257 стали инвалидами.
В мероприятии приняли участие спикер парламента Игорь Гросу, глава СИБ Александр Есауленко, члены правительства.
Президент Молдовы Майя Санду ограничилась обращением, опубликованным в соцсетях.
"Урок войны в Афганистане прост: никто не выигрывает в гонке вооружений, а мир - это залог жизни и развития для стран и для людей. Это особенно важно сегодня, когда мы все с большой тревогой смотрим на ситуацию в регионе", - написала Санду.