Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20220215/v-kishineve-otmetili-33-yu-godovschinu-vyvoda-voysk-iz-afganistana-48943578.html
В Кишиневе отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В Кишиневе отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана
В 2022 году исполняется 33 года с момента вывода советских войск из Афганистана.
2022-02-15T15:46+0200
2022-02-15T15:49+0200
афганистан
кишинев
майя санду
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0f/48942575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5cdea19395ffba71f52258d1244686dc.jpg
В Молдове состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов, погибших в Афганистане. Торжественный митинг с участием представителей правительства, парламента и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова состоялся в столичном парке Мемориального комплекса памяти солдат, павших в афганской войне.В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан, из которых порядка 300 погибли или пропали без вести, а 257 стали инвалидами.В мероприятии приняли участие спикер парламента Игорь Гросу, глава СИБ Александр Есауленко, члены правительства.Президент Молдовы Майя Санду ограничилась обращением, опубликованным в соцсетях."Урок войны в Афганистане прост: никто не выигрывает в гонке вооружений, а мир - это залог жизни и развития для стран и для людей. Это особенно важно сегодня, когда мы все с большой тревогой смотрим на ситуацию в регионе", - написала Санду.
афганистан
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0f/48942575_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce5decf93c200e6782550cced2f45c99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
афганистан, фото, кишинев, майя санду

В Кишиневе отметили 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана

15:46 15.02.2022 (обновлено: 15:49 15.02.2022)
Подписаться наGoogle news
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В 2022 году исполняется 33 года с момента вывода советских войск из Афганистана.
© Sputnik / Mihai Caraus

В День памяти воинов, погибших в Афганистане в Кишиневе состоялся траурный митинг.

В День памяти воинов, погибших в Афганистане в Кишиневе состоялся траурный митинг. - Sputnik Молдова
1/12
© Sputnik / Mihai Caraus

В День памяти воинов, погибших в Афганистане в Кишиневе состоялся траурный митинг.

© Sputnik / Mihai Caraus

В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента.

В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента. - Sputnik Молдова
2/12
© Sputnik / Mihai Caraus

В мероприятии приняли участие представители правительства и парламента.

© Sputnik / Mihai Caraus

Рота почетного караула Минобороны.

Рота почетного караула Минобороны. - Sputnik Молдова
3/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Рота почетного караула Минобороны.

© Sputnik / Mihai Caraus

Представители Союза ветеранов войны в Афганистане.

Представители Союза ветеранов войны в Афганистане. - Sputnik Молдова
4/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Представители Союза ветеранов войны в Афганистане.

© Sputnik / Mihai Caraus

В память о погибших уроженцах Молдовы почетный караул Минобороны произвел залп в воздух.

В память о погибших уроженцах Молдовы почетный караул Минобороны произвел залп в воздух. - Sputnik Молдова
5/12
© Sputnik / Mihai Caraus

В память о погибших уроженцах Молдовы почетный караул Минобороны произвел залп в воздух.

© Sputnik / Mihai Caraus

Солдаты возложили к вечному огню венки и цветы.

Солдаты возложили к вечному огню венки и цветы. - Sputnik Молдова
6/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Солдаты возложили к вечному огню венки и цветы.

© Sputnik / Mihai Caraus

На мероприятии, в отличии от прошлых лет, отсутствовали президент и премьер-министр.

На мероприятии, в отличии от прошлых лет, отсутствовали президент и премьер-министр. - Sputnik Молдова
7/12
© Sputnik / Mihai Caraus

На мероприятии, в отличии от прошлых лет, отсутствовали президент и премьер-министр.

© Sputnik / Mihai Caraus

Мемориал в столичном секторе Рышкановка, усеянный цветами.

Мемориал в столичном секторе Рышкановка, усеянный цветами. - Sputnik Молдова
8/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Мемориал в столичном секторе Рышкановка, усеянный цветами.

© Sputnik / Mihai Caraus

Ветераны-афганцы возлагают цветы к мемориалу.

Ветераны-афганцы возлагают цветы к мемориалу. - Sputnik Молдова
9/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Ветераны-афганцы возлагают цветы к мемориалу.

© Sputnik / Mihai Caraus

На торжественном митинге собралось более сотни кишиневцев.

На торжественном митинге собралось более сотни кишиневцев. - Sputnik Молдова
10/12
© Sputnik / Mihai Caraus

На торжественном митинге собралось более сотни кишиневцев.

© Sputnik / Mihai Caraus

В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан.

В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан. - Sputnik Молдова
11/12
© Sputnik / Mihai Caraus

В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан.

© Sputnik / Mihai Caraus

Порядка 300 уроженцев Молдовы погибли или пропали без вести.

Порядка 300 уроженцев Молдовы погибли или пропали без вести. - Sputnik Молдова
12/12
© Sputnik / Mihai Caraus

Порядка 300 уроженцев Молдовы погибли или пропали без вести.

В Молдове состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти воинов, погибших в Афганистане. Торжественный митинг с участием представителей правительства, парламента и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова состоялся в столичном парке Мемориального комплекса памяти солдат, павших в афганской войне.
В афганской войне приняли участие почти 13 тысяч молдавских граждан, из которых порядка 300 погибли или пропали без вести, а 257 стали инвалидами.
В мероприятии приняли участие спикер парламента Игорь Гросу, глава СИБ Александр Есауленко, члены правительства.
Президент Молдовы Майя Санду ограничилась обращением, опубликованным в соцсетях.
"Урок войны в Афганистане прост: никто не выигрывает в гонке вооружений, а мир - это залог жизни и развития для стран и для людей. Это особенно важно сегодня, когда мы все с большой тревогой смотрим на ситуацию в регионе", - написала Санду.
Нужно ли Майе Санду потребовать отставки правительства Молдовы >>>
Ситуация на таджикско-афганской границе: 40 лагерей и 6000 боевиков >>>
Оружие НАТО в Афганистане продолжает дестабилизировать регион >>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала