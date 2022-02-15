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В Молдову доставили более ста тысяч доз вакцины Spikevax
В Молдову доставили более ста тысяч доз вакцины Spikevax
Вакцина поступила через платформу COVAX и будет распределена по медицинским учреждениям страны.
2022-02-15T19:47+0200
2022-02-15T19:51+0200
коронавирус
вакцинация
прививка
в молдове
вакцина
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КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) получило партию из 100 800 доз вакцины Spikevax производства Moderna.Вакцина безвозмездно предоставлена Молдове через платформу COVAX и будет распределена по медицинским учреждениям страны.В прошлом году Республика Молдова получила в общей сложности 280 800 доз препарата Spikevax. Первая партия из 50 400 доз, предоставленных COVAX, прибыла в нашу страну в конце ноября 2021 года. Вторая партия из 230 400 доз, бесплатно предложенная Францией через структуры COVAX, была доставлена в Молдову в декабре.В Молдове Spikevax вводят лицам старше 18 лет по двухдозовой схеме, с интервалом 28 дней.С 10 февраля все иностранные граждане могут пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 вакциной Spikevax в центрах вакцинации в Республике Молдова, предъявив только удостоверение личности.
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вакцинация, прививка, в молдове, вакцина

В Молдову доставили более ста тысяч доз вакцины Spikevax

19:47 15.02.2022 (обновлено: 19:51 15.02.2022)
© Photo : Ministerul Sănătății Muncii și Protecției SocialeМолдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna
Молдова получила первую партию вакцины Spikevax компании Moderna - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
© Photo : Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Вакцина поступила через платформу COVAX и будет распределена по медицинским учреждениям страны.
КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) получило партию из 100 800 доз вакцины Spikevax производства Moderna.
Вакцина безвозмездно предоставлена Молдове через платформу COVAX и будет распределена по медицинским учреждениям страны.
В прошлом году Республика Молдова получила в общей сложности 280 800 доз препарата Spikevax. Первая партия из 50 400 доз, предоставленных COVAX, прибыла в нашу страну в конце ноября 2021 года. Вторая партия из 230 400 доз, бесплатно предложенная Францией через структуры COVAX, была доставлена в Молдову в декабре.
В Молдове Spikevax вводят лицам старше 18 лет по двухдозовой схеме, с интервалом 28 дней.
С 10 февраля все иностранные граждане могут пройти бесплатную вакцинацию против COVID-19 вакциной Spikevax в центрах вакцинации в Республике Молдова, предъявив только удостоверение личности.
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