https://ru.sputnik.md/20220215/voyska-armia-rossia-vozvraschayutsya-mesta-dislokatsii-48946484.html
Войска Южного и Западного округов армии России возвращаются в места дислокации
Войска Южного и Западного округов армии России возвращаются в места дислокации
Подразделения двух военных округов российской армии возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений
2022-02-15T13:05+0200
2022-02-15T13:05+0200
2022-02-15T13:18+0200
россия
войска
учения
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Подразделения двух военных округов российской армии возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость—2022". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет РИА Новости."Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", – уточнил Конашенков.В понедельник президент РФ Владимира Путина провел встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.Российское военное ведомство также продемонстрировало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.При этом некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии. В частности, это касается войск Восточного военного округа и ВДВ.Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.
https://ru.sputnik.md/20220209/soyuznaya-reshimost-48754308.html
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войска, учения
Войска Южного и Западного округов армии России возвращаются в места дислокации
13:05 15.02.2022 (обновлено: 13:18 15.02.2022) Подписаться на
В Минобороны России заявили о возвращении части российских войск в пункты дислокации после учений в Белоруссии.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik.
Подразделения двух военных округов российской армии возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость—2022". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет РИА Новости
.
"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", – уточнил Конашенков.
В понедельник президент РФ Владимира Путина провел встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.
Российское военное ведомство также продемонстрировало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.
При этом некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии. В частности, это касается войск Восточного военного округа и ВДВ.
Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.
Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.