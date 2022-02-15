https://ru.sputnik.md/20220215/voyska-armia-rossia-vozvraschayutsya-mesta-dislokatsii-48946484.html

Войска Южного и Западного округов армии России возвращаются в места дислокации

Войска Южного и Западного округов армии России возвращаются в места дислокации

Подразделения двух военных округов российской армии возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений

2022-02-15T13:05+0200

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россия

войска

учения

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Подразделения двух военных округов российской армии возвращаются в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость—2022". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет РИА Новости."Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", – уточнил Конашенков.В понедельник президент РФ Владимира Путина провел встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.Российское военное ведомство также продемонстрировало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.При этом некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии. В частности, это касается войск Восточного военного округа и ВДВ.Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.

https://ru.sputnik.md/20220209/soyuznaya-reshimost-48754308.html

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