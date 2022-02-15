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ВОЗ в ближайшие недели озвучит результаты изучения происхождения COVID-19
ВОЗ в ближайшие недели озвучит результаты изучения происхождения COVID-19
Экспертная группа ВОЗ по новым опасным патогенам, которая изучает происхождение SARS-CoV-2, обнародует результаты своего исследования
2022-02-15T23:12+0200
2022-02-15T23:12+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым опасным патогенам (SAGO), которая изучает происхождение SARS-CoV-2, в ближайшие недели обнародует результаты своего исследования. Об этом заявил во вторник на брифинге глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РИА Новости.Целью работы упомянутой группы является в том числе исследование вопроса происхождения SARS-CoV-2 и специальной системы определения возникновения новых патогенов.Об учреждении SAGO сообщил в 2021 году ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В состав группы вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.ВОЗ в марте прошлого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
https://ru.sputnik.md/20211014/voz-ne-isklyuchaet-covid-19-rasprostranilsya-laboratornoy-utechki-45517793.html
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воз, происхождение

ВОЗ в ближайшие недели озвучит результаты изучения происхождения COVID-19

23:12 15.02.2022
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки в Ухани
Экспонаты выставки в Ухани - Sputnik Молдова, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Результат исследования экспертной группы ВОЗ происхождения коронавируса будет обнародован в ближайшие недели.
КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым опасным патогенам (SAGO), которая изучает происхождение SARS-CoV-2, в ближайшие недели обнародует результаты своего исследования. Об этом заявил во вторник на брифинге глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РИА Новости.

"В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели", – рассказал Клюге.

Целью работы упомянутой группы является в том числе исследование вопроса происхождения SARS-CoV-2 и специальной системы определения возникновения новых патогенов.
Об учреждении SAGO сообщил в 2021 году ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В состав группы вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.
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ВОЗ не исключает, что COVID-19 распространился из-за лабораторной утечки
14 октября 2021, 18:32
ВОЗ в марте прошлого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
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