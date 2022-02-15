https://ru.sputnik.md/20220215/voz-rezultaty-izucheniya-proiskhozhdeniya-covid-19-48958535.html

ВОЗ в ближайшие недели озвучит результаты изучения происхождения COVID-19

ВОЗ в ближайшие недели озвучит результаты изучения происхождения COVID-19

Экспертная группа ВОЗ по новым опасным патогенам, которая изучает происхождение SARS-CoV-2, обнародует результаты своего исследования

2022-02-15T23:12+0200

2022-02-15T23:12+0200

2022-02-15T23:12+0200

коронавирус

воз

происхождение

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КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым опасным патогенам (SAGO), которая изучает происхождение SARS-CoV-2, в ближайшие недели обнародует результаты своего исследования. Об этом заявил во вторник на брифинге глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РИА Новости.Целью работы упомянутой группы является в том числе исследование вопроса происхождения SARS-CoV-2 и специальной системы определения возникновения новых патогенов.Об учреждении SAGO сообщил в 2021 году ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В состав группы вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.ВОЗ в марте прошлого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.

https://ru.sputnik.md/20211014/voz-ne-isklyuchaet-covid-19-rasprostranilsya-laboratornoy-utechki-45517793.html

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воз, происхождение