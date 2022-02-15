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Протолкнет ли Зигфрид Мурешан Молдову в Евросоюз

Протолкнет ли Зигфрид Мурешан Молдову в Евросоюз

Что стоит за предложениями Мурешана, есть ли у них перспективы и что такое "статус предварительного членства" в ЕС для Молдовы

2022-02-15T08:30+0200

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В молдавской экспертной среде и СМИ не очень внятно и глубоко обсуждали недавнюю "европейскую" новость. Напомним, депутат Европарламента и председатель делегации по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан призвал предоставить Молдове статус предварительного членства в ЕС. Эти поправки он внес в проект отчета Европарламента о выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Из этого следует, что Молдова станет членом европейского единого рынка, что является предварительным шагом в процессе вступления в ЕС. Помимо этого, Мурешан призвал Евросоюз поддержать Молдову в расследовании банковского мошенничества.Что стоит за предложениями Мурешана, есть ли у них перспективы? Что такое "статус предварительного членства" и действительно ли Молдова похожа на Норвегию?Обо всем этом расскажут эксперты – Павел Кандель, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и профессор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев.

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