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Протолкнет ли Зигфрид Мурешан Молдову в Евросоюз
Протолкнет ли Зигфрид Мурешан Молдову в Евросоюз
Что стоит за предложениями Мурешана, есть ли у них перспективы и что такое "статус предварительного членства" в ЕС для Молдовы
2022-02-15T08:30+0200
2022-02-15T08:30+0200
2022-02-15T08:32+0200
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В молдавской экспертной среде и СМИ не очень внятно и глубоко обсуждали недавнюю "европейскую" новость. Напомним, депутат Европарламента и председатель делегации по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан призвал предоставить Молдове статус предварительного членства в ЕС. Эти поправки он внес в проект отчета Европарламента о выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Из этого следует, что Молдова станет членом европейского единого рынка, что является предварительным шагом в процессе вступления в ЕС. Помимо этого, Мурешан призвал Евросоюз поддержать Молдову в расследовании банковского мошенничества.Что стоит за предложениями Мурешана, есть ли у них перспективы? Что такое "статус предварительного членства" и действительно ли Молдова похожа на Норвегию?Обо всем этом расскажут эксперты – Павел Кандель, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и профессор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев.
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молдова, ассоциация с ес, ассоциация с евросоюзом, румыния, видео
Протолкнет ли Зигфрид Мурешан Молдову в Евросоюз
08:30 15.02.2022 (обновлено: 08:32 15.02.2022) Подписаться на
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" разбираемся в причинах призывов депутата Европарламента и председателя делегации по связям с Молдовой Зигфрида Мурешана.
В молдавской экспертной среде и СМИ не очень внятно и глубоко обсуждали недавнюю "европейскую" новость. Напомним, депутат Европарламента и председатель делегации по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан призвал предоставить Молдове статус предварительного членства в ЕС.
Эти поправки он внес в проект отчета Европарламента о выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Из этого следует, что Молдова станет членом европейского единого рынка, что является предварительным шагом в процессе вступления в ЕС. Помимо этого, Мурешан призвал Евросоюз поддержать Молдову в расследовании банковского мошенничества.
Что стоит за предложениями Мурешана, есть ли у них перспективы? Что такое "статус предварительного членства" и действительно ли Молдова похожа на Норвегию?
Обо всем этом расскажут эксперты – Павел Кандель, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и профессор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), политолог Олег Матвейчев.