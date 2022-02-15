Полеты и приземления: зрелищные падения на Олимпиаде-2022 в Пекине

Финская хоккеистка в погоне за шайбой на XXIV зимних Олимпийских играх.
Финская хоккеистка в погоне за шайбой на XXIV зимних Олимпийских играх.
Российский лыжник Денис Спицов и скользкий пьедестал на цветочной церемонии.
Российский лыжник Денис Спицов и скользкий пьедестал на цветочной церемонии.
Падение немецкой саночницы Юлия Таубиц.
Итальянский шорт-трекист Пьетро Сигель влетает в борт на Играх в Пекине.
Итальянский шорт-трекист Пьетро Сигель влетает в борт на Играх в Пекине.
Кокомо Мурасе (Япония) в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду.
Кокомо Мурасе (Япония) в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду.
Падение японского фигуриста Юдзуру Ханю и реакция болельщиков.
Шотландская керлингистка Ив Мюрхед после падения.
Незапланированное сальто украинской спортсменки по фристайлу Ольги Полюк.
Незапланированное сальто украинской спортсменки по фристайлу Ольги Полюк.
Сразу несколько спортсменок из России и Казахстана не справились с трассой на соревнованиях по шорт-треку.
Сразу несколько спортсменок из России и Казахстана не справились с трассой на соревнованиях по шорт-треку.
Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов падают во время проката произвольной программы в командных соревнованиях.
Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов падают во время проката произвольной программы в командных соревнованиях.
Латвийский хоккеист Увис Балинскис вылетает за борт во время матча с Финляндией.
Латвийский хоккеист Увис Балинскис вылетает за борт во время матча с Финляндией.
Российский сноубордист Даниил Донских падает на финише.
Российский сноубордист Даниил Донских падает на финише.
Чжу И (КНР) упала во время выступления с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию.
Чжу И (КНР) упала во время выступления с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию.
Российский хоккеист Дмитрий Воронков перелетает через соперника в матче группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Швейцарии.
Российский хоккеист Дмитрий Воронков перелетает через соперника в матче группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Швейцарии.
Падение спортсменов из Китая и Канады на соревнованиях по шорт-треку.
Падение спортсменов из Китая и Канады на соревнованиях по шорт-треку.
Российский фигурист Андрей Мозалев падает во время исполнения короткой программы в одиночных соревнованиях.
Российский фигурист Андрей Мозалев падает во время исполнения короткой программы в одиночных соревнованиях.
Спортсмены Лю Шаолинь Шандор (Венгрия) и Жэнь Цзывэй (КНР) столкнулись в финальном забеге на 1000 метров среди мужчин на соревнованиях по шорт-треку.
Спортсмены Лю Шаолинь Шандор (Венгрия) и Жэнь Цзывэй (КНР) столкнулись в финальном забеге на 1000 метров среди мужчин на соревнованиях по шорт-треку.
Американский лыжник Мак Форханд падает на трассе.
Вратарь и игрок канадской сборной по хоккею столкнулись во время матча.
Вратарь и игрок канадской сборной по хоккею столкнулись во время матча.
Кун Фаньюй (КНР) падает в финале соревнований по лыжной акробатике на соревнованиях по фристайлу среди женщин.
Кун Фаньюй (КНР) падает в финале соревнований по лыжной акробатике на соревнованиях по фристайлу среди женщин.
Канадская конькобежка Ким Бутен после падения.