Полеты и приземления: зрелищные падения на Олимпиаде-2022 в Пекине

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Нет побед без поражений и соревнований без падений. Нынешние зимние Олимпийские игры – не исключение. В нашей фотоподборке – самые эпичные кадры падений на соревнованиях в Пекине.