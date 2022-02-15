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Команда Молдовы на открытии Олимпиады в Пекине - Sputnik Молдова, 1920
Олимпиада в Пекине-2022
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости, репортажи и эксклюзивные комментарии с зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.
https://ru.sputnik.md/20220215/zrelischnye-padeniya-olimpiada-2022-pekin-48933085.html
Полеты и приземления: зрелищные падения на Олимпиаде-2022 в Пекине
Полеты и приземления: зрелищные падения на Олимпиаде-2022 в Пекине
В нашей фотоподборке – самые эпичные кадры падений на соревнованиях Олимпийских игр-2022 в Пекине.
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фото, фото, олимпиада, зимняя олимпиада

Полеты и приземления: зрелищные падения на Олимпиаде-2022 в Пекине

15:00 15.02.2022
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Нет побед без поражений и соревнований без падений. Нынешние зимние Олимпийские игры – не исключение. В нашей фотоподборке – самые эпичные кадры падений на соревнованиях в Пекине.
© AFP 2022 / Anthony Wallace

Финская хоккеистка в погоне за шайбой на XXIV зимних Олимпийских играх.

Финская хоккеистка в погоне за шайбой на XXIV зимних Олимпийских играх. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Anthony Wallace

Финская хоккеистка в погоне за шайбой на XXIV зимних Олимпийских играх.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach

Российский лыжник Денис Спицов и скользкий пьедестал на цветочной церемонии.

Российский лыжник Денис Спицов и скользкий пьедестал на цветочной церемонии. - Sputnik Молдова
2/21
© REUTERS / Kai Pfaffenbach

Российский лыжник Денис Спицов и скользкий пьедестал на цветочной церемонии.

© REUTERS / Dmitri Lovetsky

Падение немецкой саночницы Юлия Таубиц.

Падение немецкой саночницы Юлия Таубиц. - Sputnik Молдова
3/21
© REUTERS / Dmitri Lovetsky

Падение немецкой саночницы Юлия Таубиц.

© AP Photo / David J. Phillip

Итальянский шорт-трекист Пьетро Сигель влетает в борт на Играх в Пекине.

Итальянский шорт-трекист Пьетро Сигель влетает в борт на Играх в Пекине. - Sputnik Молдова
4/21
© AP Photo / David J. Phillip

Итальянский шорт-трекист Пьетро Сигель влетает в борт на Играх в Пекине.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Кокомо Мурасе (Япония) в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду.

Кокомо Мурасе (Япония) в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду. - Sputnik Молдова
5/21
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Кокомо Мурасе (Япония) в финале слоупстайла на соревнованиях по сноуборду.

© REUTERS / Tyrone Siu

Падение японского фигуриста Юдзуру Ханю и реакция болельщиков.

Падение японского фигуриста Юдзуру Ханю и реакция болельщиков. - Sputnik Молдова
6/21
© REUTERS / Tyrone Siu

Падение японского фигуриста Юдзуру Ханю и реакция болельщиков.

© REUTERS / Phil Noble

Шотландская керлингистка Ив Мюрхед после падения.

Шотландская керлингистка Ив Мюрхед после падения. - Sputnik Молдова
7/21
© REUTERS / Phil Noble

Шотландская керлингистка Ив Мюрхед после падения.

© AFP 2022 / Marco Bertorello

Незапланированное сальто украинской спортсменки по фристайлу Ольги Полюк.

Незапланированное сальто украинской спортсменки по фристайлу Ольги Полюк. - Sputnik Молдова
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© AFP 2022 / Marco Bertorello

Незапланированное сальто украинской спортсменки по фристайлу Ольги Полюк.

© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Сразу несколько спортсменок из России и Казахстана не справились с трассой на соревнованиях по шорт-треку.

Сразу несколько спортсменок из России и Казахстана не справились с трассой на соревнованиях по шорт-треку. - Sputnik Молдова
9/21
© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Сразу несколько спортсменок из России и Казахстана не справились с трассой на соревнованиях по шорт-треку.

© AP Photo / Bernat Armangue

Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов падают во время проката произвольной программы в командных соревнованиях.

Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов падают во время проката произвольной программы в командных соревнованиях. - Sputnik Молдова
10/21
© AP Photo / Bernat Armangue

Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов падают во время проката произвольной программы в командных соревнованиях.

© REUTERS / David W Cerny

Латвийский хоккеист Увис Балинскис вылетает за борт во время матча с Финляндией.

Латвийский хоккеист Увис Балинскис вылетает за борт во время матча с Финляндией. - Sputnik Молдова
11/21
© REUTERS / David W Cerny

Латвийский хоккеист Увис Балинскис вылетает за борт во время матча с Финляндией.

© AP Photo / Lee Jin-man

Российский сноубордист Даниил Донских падает на финише.

Российский сноубордист Даниил Донских падает на финише. - Sputnik Молдова
12/21
© AP Photo / Lee Jin-man

Российский сноубордист Даниил Донских падает на финише.

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанк

Чжу И (КНР) упала во время выступления с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию.

Чжу И (КНР) упала во время выступления с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию. - Sputnik Молдова
13/21
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
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Чжу И (КНР) упала во время выступления с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию.

© Sputnik / Aleksander Vilf / Перейти в фотобанк

Российский хоккеист Дмитрий Воронков перелетает через соперника в матче группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Швейцарии.

Российский хоккеист Дмитрий Воронков перелетает через соперника в матче группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Швейцарии. - Sputnik Молдова
14/21
© Sputnik / Aleksander Vilf
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Российский хоккеист Дмитрий Воронков перелетает через соперника в матче группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Швейцарии.

© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Падение спортсменов из Китая и Канады на соревнованиях по шорт-треку.

Падение спортсменов из Китая и Канады на соревнованиях по шорт-треку. - Sputnik Молдова
15/21
© REUTERS / Evgenia Novozhenina

Падение спортсменов из Китая и Канады на соревнованиях по шорт-треку.

© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat

Российский фигурист Андрей Мозалев падает во время исполнения короткой программы в одиночных соревнованиях.

Российский фигурист Андрей Мозалев падает во время исполнения короткой программы в одиночных соревнованиях. - Sputnik Молдова
16/21
© AFP 2022 / Anne-Christine Poujoulat

Российский фигурист Андрей Мозалев падает во время исполнения короткой программы в одиночных соревнованиях.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Спортсмены Лю Шаолинь Шандор (Венгрия) и Жэнь Цзывэй (КНР) столкнулись в финальном забеге на 1000 метров среди мужчин на соревнованиях по шорт-треку.

Спортсмены Лю Шаолинь Шандор (Венгрия) и Жэнь Цзывэй (КНР) столкнулись в финальном забеге на 1000 метров среди мужчин на соревнованиях по шорт-треку. - Sputnik Молдова
17/21
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Спортсмены Лю Шаолинь Шандор (Венгрия) и Жэнь Цзывэй (КНР) столкнулись в финальном забеге на 1000 метров среди мужчин на соревнованиях по шорт-треку.

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Американский лыжник Мак Форханд падает на трассе.

Американский лыжник Мак Форханд падает на трассе. - Sputnik Молдова
18/21
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Американский лыжник Мак Форханд падает на трассе.

© AP Photo / Matt Slocum

Вратарь и игрок канадской сборной по хоккею столкнулись во время матча.

Вратарь и игрок канадской сборной по хоккею столкнулись во время матча. - Sputnik Молдова
19/21
© AP Photo / Matt Slocum

Вратарь и игрок канадской сборной по хоккею столкнулись во время матча.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Кун Фаньюй (КНР) падает в финале соревнований по лыжной акробатике на соревнованиях по фристайлу среди женщин.

Кун Фаньюй (КНР) падает в финале соревнований по лыжной акробатике на соревнованиях по фристайлу среди женщин. - Sputnik Молдова
20/21
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Кун Фаньюй (КНР) падает в финале соревнований по лыжной акробатике на соревнованиях по фристайлу среди женщин.

© REUTERS / Toby Melville

Канадская конькобежка Ким Бутен после падения.

Канадская конькобежка Ким Бутен после падения. - Sputnik Молдова
21/21
© REUTERS / Toby Melville

Канадская конькобежка Ким Бутен после падения.

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