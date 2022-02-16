https://ru.sputnik.md/20220216/antitela-omikron-plokho-zaschischayut-48987906.html

Вирусолог: антитела после "омикрона" плохо защищают от других штаммов

Вирусолог: антитела после "омикрона" плохо защищают от других штаммов

Людям, перенесшим заражение "омикроном", нужно вакцинироваться, чтобы получить полноценную защиту от других вариантов коронавируса

2022-02-16T18:00+0200

2022-02-16T18:00+0200

2022-02-16T18:00+0200

коронавирус

штаммы

защита

вирус

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КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Антитела к "омикрону" плохо работают против других штаммов коронавируса. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Он отметил, что иммунная защита организма не зависит полностью от уровня антител."Есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет", – отметил вирусолог.Такая особенность штамма "омикрон" обусловлена тем, что заражение им сопровождается более легким течением COVID-19, чем его предшественниками. Он подчеркнул, что людям, перенесшим заражение "омикроном", нужно вакцинироваться, чтобы получить полноценную защиту от других вариантов коронавируса."Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает "омикрон", и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов. Так мы будем бороться с "хвостом" пандемии, когда уже спадет основная эпидемия, тут будет помогать вакцинация", – заключил Альтштейн.В Молдову доставили более ста тысяч доз вакцины Spikevax>>>Безопасна ли комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca – ответ ученых>>>Когда делать бустер, если человек заболел коронавирусом>>>

https://ru.sputnik.md/20220211/inostranets-moldova-sertifikat-vaktsinatsiya-koronavirus-48827046.html

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