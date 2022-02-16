https://ru.sputnik.md/20220216/antitela-omikron-plokho-zaschischayut-48987906.html
Вирусолог: антитела после "омикрона" плохо защищают от других штаммов
Вирусолог: антитела после "омикрона" плохо защищают от других штаммов
Людям, перенесшим заражение "омикроном", нужно вакцинироваться, чтобы получить полноценную защиту от других вариантов коронавируса
2022-02-16T18:00+0200
2022-02-16T18:00+0200
2022-02-16T18:00+0200
коронавирус
штаммы
защита
вирус
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КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Антитела к "омикрону" плохо работают против других штаммов коронавируса. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Он отметил, что иммунная защита организма не зависит полностью от уровня антител."Есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет", – отметил вирусолог.Такая особенность штамма "омикрон" обусловлена тем, что заражение им сопровождается более легким течением COVID-19, чем его предшественниками. Он подчеркнул, что людям, перенесшим заражение "омикроном", нужно вакцинироваться, чтобы получить полноценную защиту от других вариантов коронавируса."Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает "омикрон", и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов. Так мы будем бороться с "хвостом" пандемии, когда уже спадет основная эпидемия, тут будет помогать вакцинация", – заключил Альтштейн.В Молдову доставили более ста тысяч доз вакцины Spikevax>>>Безопасна ли комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca – ответ ученых>>>Когда делать бустер, если человек заболел коронавирусом>>>
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штаммы, защита, вирус
Вирусолог: антитела после "омикрона" плохо защищают от других штаммов
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Специалисты Центра имени Гамалеи назвали особенность антител к штамму "омикрон" коронавируса.
КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik.
Антитела к "омикрону" плохо работают против других штаммов коронавируса. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik
профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии", – заявил Альтштейн.
Он отметил, что иммунная защита организма не зависит полностью от уровня антител.
"Есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет", – отметил вирусолог.
Такая особенность штамма "омикрон" обусловлена тем, что заражение им сопровождается более легким течением COVID-19, чем его предшественниками.
"После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител", – добавил Альтштейн.
Он подчеркнул, что людям, перенесшим заражение "омикроном", нужно вакцинироваться, чтобы получить полноценную защиту от других вариантов коронавируса.
"Нужно вакцинироваться через пару-тройку месяцев. Все-таки нужно полноценно выздороветь от инфекции, получить иммунитет, который дает "омикрон", и потом вы можете вакцинироваться. Вакцина усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов. Так мы будем бороться с "хвостом" пандемии, когда уже спадет основная эпидемия, тут будет помогать вакцинация", – заключил Альтштейн.