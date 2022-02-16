https://ru.sputnik.md/20220216/beltsy-obyski-tamozhnea-48980472.html

В Бельцах обыски на таможне — раскрыта схема ухода от пошлин

В Бельцах обыски на таможне — раскрыта схема ухода от пошлин

Ущерб, нанесенный бюджету оценивается в два миллиона леев.

2022-02-16T13:45+0200

2022-02-16T13:45+0200

2022-02-16T13:45+0200

общество

таможня

прокуратура

преступление

молдова

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/04/31546477_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_9997d1268cc5c8464e3ecb5838d9fbac.jpg

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. В Бельцах Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела обыски по делу о незаконном предоставлении освобождений от уплаты таможенных пошлин.Обыски прошли как в офисе компании-импортера и таможенного брокера, так и в кабинете и в доме сотрудника таможни, сообщает прокуратура.По данным правоохранителей, в рамках расследования уголовного дела установлено, что компании-импортеру были незаконно выданы документы, которые позволяли получить освобождение от уплаты таможенных пошлин, а также НДС.Сумма ущерба, нанесенная бюджету, составляет около двух миллионов леев, сообщает прокуратура.

https://ru.sputnik.md/20220208/obyski-na-tamozhne-kto-pod-podozreniem-u-pravookhraniteley-48686953.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

таможня, прокуратура, преступление, молдова, в молдове