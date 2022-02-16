https://ru.sputnik.md/20220216/beltsy-obyski-tamozhnea-48980472.html
В Бельцах обыски на таможне — раскрыта схема ухода от пошлин
В Бельцах обыски на таможне — раскрыта схема ухода от пошлин
Ущерб, нанесенный бюджету оценивается в два миллиона леев.
2022-02-16T13:45+0200
2022-02-16T13:45+0200
2022-02-16T13:45+0200
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таможня
прокуратура
преступление
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КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. В Бельцах Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела обыски по делу о незаконном предоставлении освобождений от уплаты таможенных пошлин.Обыски прошли как в офисе компании-импортера и таможенного брокера, так и в кабинете и в доме сотрудника таможни, сообщает прокуратура.По данным правоохранителей, в рамках расследования уголовного дела установлено, что компании-импортеру были незаконно выданы документы, которые позволяли получить освобождение от уплаты таможенных пошлин, а также НДС.Сумма ущерба, нанесенная бюджету, составляет около двух миллионов леев, сообщает прокуратура.
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таможня, прокуратура, преступление, молдова, в молдове
В Бельцах обыски на таможне — раскрыта схема ухода от пошлин
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Прокуратура выявила нарушения в выдаче освобождений от уплаты таможенной пошлины.
КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. В Бельцах Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела обыски по делу о незаконном предоставлении освобождений от уплаты таможенных пошлин.
Обыски прошли как в офисе компании-импортера и таможенного брокера, так и в кабинете и в доме сотрудника таможни, сообщает прокуратура.
По данным правоохранителей, в рамках расследования уголовного дела установлено, что компании-импортеру были незаконно выданы документы, которые позволяли получить освобождение от уплаты таможенных пошлин, а также НДС.
Сумма ущерба, нанесенная бюджету, составляет около двух миллионов леев, сообщает прокуратура.