https://ru.sputnik.md/20220216/blok-pkrm-psrm-trebuyut-otstavki-pravitelstva-initsiiruyut-votum-nedoveriya-48987153.html
Блок ПКРМ-ПСРМ требует отставки правительства и инициирует вотум недоверия
Блок ПКРМ-ПСРМ требует отставки правительства и инициирует вотум недоверия
Депутаты оппозиции инициируют в парламенте отставку правительства Натальи Гаврилицы.
2022-02-16T13:46+0200
2022-02-16T13:46+0200
2022-02-16T13:58+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Политический Блок Партии коммунистов и Партии социалистов (БКиС) требует отставки правительства и намерен выдвинуть вотум недоверия кабмину в парламенте. Такое заявление сделал в среду на пресс-конференции член Исполкома ПСРМ Влад Батрынча. Он подчеркнул, что политический блок намерен помочь людям, чтобы их голос получил политическую и юридическую силу. Ранее Батрынча вместе с лидером ПКРМ Владимиром Воронином объявили о формировании постоянно действующего политического блока. Ранее две партии сотрудничали в законодательном органе в рамках электорального блока, созданного перед досрочными парламентскими выборами 11 июля 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20220216/blok-pkrm-psrm-trebuyut-otstavki-pravitelstva-initsiiruyut-votum-nedoveriya-48987153.html
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в молдове, молдова, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова
Блок ПКРМ-ПСРМ требует отставки правительства и инициирует вотум недоверия
13:46 16.02.2022 (обновлено: 13:58 16.02.2022) Подписаться на
Депутаты оппозиции инициируют в парламенте отставку правительства Натальи Гаврилицы.
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Политический Блок Партии коммунистов и Партии социалистов (БКиС) требует отставки правительства и намерен выдвинуть вотум недоверия кабмину в парламенте. Такое заявление сделал в среду на пресс-конференции член Исполкома ПСРМ Влад Батрынча.
"Это правительство должно уйти в отставку. Мы начнем консультации с гражданами и проведем внутреннюю и внешнюю оценку власти в Молдове. Мы используем много инструментов, легальных и конституционных, чтобы граждане смогли высказаться за отставку правительства, а затем и руководства других госучреждений страны", - отметил Батрынча.
Он подчеркнул, что политический блок намерен помочь людям, чтобы их голос получил политическую и юридическую силу.
"Конечно, мы также инициируем и вотум недоверия нынешнему правительству", - подчеркнул Батрынча.
Ранее Батрынча вместе с лидером ПКРМ Владимиром Воронином объявили о формировании постоянно действующего политического блока. Ранее две партии сотрудничали в законодательном органе в рамках электорального блока, созданного перед досрочными парламентскими выборами 11 июля 2021 года.