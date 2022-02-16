Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов ушел в отставку
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20220216/blok-pkrm-psrm-trebuyut-otstavki-pravitelstva-initsiiruyut-votum-nedoveriya-48987153.html
Блок ПКРМ-ПСРМ требует отставки правительства и инициирует вотум недоверия
Блок ПКРМ-ПСРМ требует отставки правительства и инициирует вотум недоверия
Депутаты оппозиции инициируют в парламенте отставку правительства Натальи Гаврилицы.
2022-02-16T13:46+0200
2022-02-16T13:58+0200
в молдове
политика
молдова
партия коммунистов
партия социалистов республики молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46853580_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6fc87490d64eaa6a00d948f6d30fdcd.jpg
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Политический Блок Партии коммунистов и Партии социалистов (БКиС) требует отставки правительства и намерен выдвинуть вотум недоверия кабмину в парламенте. Такое заявление сделал в среду на пресс-конференции член Исполкома ПСРМ Влад Батрынча. Он подчеркнул, что политический блок намерен помочь людям, чтобы их голос получил политическую и юридическую силу. Ранее Батрынча вместе с лидером ПКРМ Владимиром Воронином объявили о формировании постоянно действующего политического блока. Ранее две партии сотрудничали в законодательном органе в рамках электорального блока, созданного перед досрочными парламентскими выборами 11 июля 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20220216/blok-pkrm-psrm-trebuyut-otstavki-pravitelstva-initsiiruyut-votum-nedoveriya-48987153.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46853580_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0b775c070b08f2b4f346a67e3e185c5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова

Блок ПКРМ-ПСРМ требует отставки правительства и инициирует вотум недоверия

13:46 16.02.2022 (обновлено: 13:58 16.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты оппозиции инициируют в парламенте отставку правительства Натальи Гаврилицы.
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Политический Блок Партии коммунистов и Партии социалистов (БКиС) требует отставки правительства и намерен выдвинуть вотум недоверия кабмину в парламенте. Такое заявление сделал в среду на пресс-конференции член Исполкома ПСРМ Влад Батрынча.
"Это правительство должно уйти в отставку. Мы начнем консультации с гражданами и проведем внутреннюю и внешнюю оценку власти в Молдове. Мы используем много инструментов, легальных и конституционных, чтобы граждане смогли высказаться за отставку правительства, а затем и руководства других госучреждений страны", - отметил Батрынча.
Он подчеркнул, что политический блок намерен помочь людям, чтобы их голос получил политическую и юридическую силу.
"Конечно, мы также инициируем и вотум недоверия нынешнему правительству", - подчеркнул Батрынча.
Ранее Батрынча вместе с лидером ПКРМ Владимиром Воронином объявили о формировании постоянно действующего политического блока. Ранее две партии сотрудничали в законодательном органе в рамках электорального блока, созданного перед досрочными парламентскими выборами 11 июля 2021 года.
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
Политика
Блок ПКРМ-ПСРМ требует отставки правительства и инициирует вотум недоверия
13:46
Почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром">>>
В парламенте Молдовы появится новый депутат>>>
Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка>>>
Санду выступила с обращением по ситуации в регионе>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала