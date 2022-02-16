https://ru.sputnik.md/20220216/blok-pkrm-psrm-trebuyut-otstavki-pravitelstva-initsiiruyut-votum-nedoveriya-48987153.html

Блок ПКРМ-ПСРМ требует отставки правительства и инициирует вотум недоверия

Блок ПКРМ-ПСРМ требует отставки правительства и инициирует вотум недоверия

Депутаты оппозиции инициируют в парламенте отставку правительства Натальи Гаврилицы.

2022-02-16T13:46+0200

2022-02-16T13:46+0200

2022-02-16T13:58+0200

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Политический Блок Партии коммунистов и Партии социалистов (БКиС) требует отставки правительства и намерен выдвинуть вотум недоверия кабмину в парламенте. Такое заявление сделал в среду на пресс-конференции член Исполкома ПСРМ Влад Батрынча. Он подчеркнул, что политический блок намерен помочь людям, чтобы их голос получил политическую и юридическую силу. Ранее Батрынча вместе с лидером ПКРМ Владимиром Воронином объявили о формировании постоянно действующего политического блока. Ранее две партии сотрудничали в законодательном органе в рамках электорального блока, созданного перед досрочными парламентскими выборами 11 июля 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20220216/blok-pkrm-psrm-trebuyut-otstavki-pravitelstva-initsiiruyut-votum-nedoveriya-48987153.html

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в молдове, молдова, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова