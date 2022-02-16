https://ru.sputnik.md/20220216/covid-19-moldova-48968872.html
COVID-19 в Молдове: количество смертей перевалило за 11 тысяч
COVID-19 в Молдове: количество смертей перевалило за 11 тысяч
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2022-02-16T10:41+0200
2022-02-16T10:41+0200
2022-02-16T10:41+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1616 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.В том числе зарегистрировано 14 случаев "импорта" инфекции: семь – из Румынии, три – из Италии, два – из Украины, по одному – из Германии и Великобритании. За минувшие сутки проведено 10 162 тестов, в том числе быстрых – 7029.Общее число случаев заражения в стране достигло 488 899.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 103 случая инфицирования: 31 – у врачей, 37 – у медсестер, 35 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализировано 2074 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 158 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 23 человека).В то же время за сутки выздоровело 4707 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 449 260.Минздрав сообщает о 27 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 007.
https://ru.sputnik.md/20220216/moldova-vstupayut-silu-novoe-reshenie-komissii-48968120.html
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
COVID-19 в Молдове: количество смертей перевалило за 11 тысяч
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В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1616 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
В том числе зарегистрировано 14 случаев "импорта" инфекции: семь – из Румынии, три – из Италии, два – из Украины, по одному – из Германии и Великобритании.
За минувшие сутки проведено 10 162 тестов, в том числе быстрых – 7029.
Общее число случаев заражения в стране достигло 488 899.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 103 случая инфицирования: 31 – у врачей, 37 – у медсестер, 35 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализировано 2074 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 158 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 23 человека).
В то же время за сутки выздоровело 4707 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 449 260.
Минздрав сообщает о 27 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 11 007.