https://ru.sputnik.md/20220216/covid-19-moldova-48968872.html

COVID-19 в Молдове: количество смертей перевалило за 11 тысяч

COVID-19 в Молдове: количество смертей перевалило за 11 тысяч

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-16T10:41+0200

2022-02-16T10:41+0200

2022-02-16T10:41+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1616 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.В том числе зарегистрировано 14 случаев "импорта" инфекции: семь – из Румынии, три – из Италии, два – из Украины, по одному – из Германии и Великобритании. За минувшие сутки проведено 10 162 тестов, в том числе быстрых – 7029.Общее число случаев заражения в стране достигло 488 899.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 103 случая инфицирования: 31 – у врачей, 37 – у медсестер, 35 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализировано 2074 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 158 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 23 человека).В то же время за сутки выздоровело 4707 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 449 260.Минздрав сообщает о 27 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 007.

https://ru.sputnik.md/20220216/moldova-vstupayut-silu-novoe-reshenie-komissii-48968120.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, статистика