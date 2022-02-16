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https://ru.sputnik.md/20220216/data-provedeniya-vstrechi-po-ukraine-glav-mid-stran-bolshoy-semerki-48990758.html
Названа дата проведения встречи по Украине глав МИД стран Большой семерки
Названа дата проведения встречи по Украине глав МИД стран Большой семерки
Планируется, что встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
2022-02-16T17:45+0200
2022-02-16T17:45+0200
политика
в мире
"большая семерка"
украина
саммит
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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Министры иностранных дел стран Большой семерки проведут встречу по Украине 19 февраля, она состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера.Представитель МИД ФРГ, отвечая на вопрос журналистов, уточнил, что встреча запланирована на субботу, 19 февраля. Бургер также сообщил, что у Бербок состоятся и другие встречи, в частности, в формате четверки "Германия, США, Великобритания, Франция", встречи с генсеком ООН, министром обороны Израиля, министрами иностранных дел Турции и Ирана.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.США тащат Украину на войну&gt;&gt;&gt;Санду выступила с обращением по ситуации в регионе&gt;&gt;&gt;Спасет ли Россия Украину&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20220213/zapad-grozit-rossii-zhestkimi-merami-no-pochemu-to-nakazyvaet-ukrainu-48879629.html
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в мире, "большая семерка", украина, саммит

Названа дата проведения встречи по Украине глав МИД стран Большой семерки

17:45 16.02.2022
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Флаг Украины - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
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Планируется, что встреча пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Министры иностранных дел стран Большой семерки проведут встречу по Украине 19 февраля, она состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера.

"Предполагается, что министр иностранных дел (ФРГ Анналена Бербок – ред.) проведет на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречу глав МИД ФРГ Большой семерки. Там будет продолжено обсуждение кризиса, который возник из-за скопления российских войск вблизи Украины", - заявил Бургер на брифинге.

Представитель МИД ФРГ, отвечая на вопрос журналистов, уточнил, что встреча запланирована на субботу, 19 февраля. Бургер также сообщил, что у Бербок состоятся и другие встречи, в частности, в формате четверки "Германия, США, Великобритания, Франция", встречи с генсеком ООН, министром обороны Израиля, министрами иностранных дел Турции и Ирана.
Города мира. Киев - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2022
Политика
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
13 февраля, 16:05
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины. При этом Песков, отвечая на вопрос журналистов про заявления НАТО об отсутствии признаков деэскалации на границе с Украиной, отметил, что у НАТО имеются проблемы в системе оценки ситуации.
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