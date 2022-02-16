https://ru.sputnik.md/20220216/dvizhenie-trolleybusov-kishinev-vosstanovleno-48978054.html
Движение троллейбусов в Кишиневе восстановлено
Движение троллейбусов в Кишиневе восстановлено
Около часа в Кишиневе некоторые троллейбусы ездили по укороченным маршрутам.
2022-02-16T11:04+0200
2022-02-16T11:04+0200
2022-02-16T11:08+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Движение троллейбусов в Кишиневе восстановлено, сообщили в столичном Управлении электротранспорта столицы. Ранее в управлении сообщали, что обрыв троллейбусной линии произошел на улице Каля Ешилор в Кишиневе возле ресторана "Бутояш".В связи с этими неполадками троллейбусы маршрутов №8 и 23 временно ездили только до улицы Барьера Скулень.Специалисты устранили все неполадки в течение часа.
https://ru.sputnik.md/20220216/kishinev-ne-ezdyat-trolleybusy-48975075.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, кишинев, троллейбус
Движение троллейбусов в Кишиневе восстановлено
11:04 16.02.2022 (обновлено: 11:08 16.02.2022) Подписаться на
Около часа в Кишиневе некоторые троллейбусы ездили по укороченным маршрутам.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Движение троллейбусов в Кишиневе восстановлено, сообщили в столичном Управлении электротранспорта столицы.
Ранее в управлении сообщали, что обрыв троллейбусной линии произошел на улице Каля Ешилор в Кишиневе возле ресторана "Бутояш".
В связи с этими неполадками троллейбусы маршрутов №8 и 23 временно ездили только до улицы Барьера Скулень.
Специалисты устранили все неполадки в течение часа.