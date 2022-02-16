https://ru.sputnik.md/20220216/ekspert-moldova-nachinaet-peresmatrivat-svoe-otnoshenie-k-roli-rossii-v-regione-48998917.html

Эксперт: Молдова начинает пересматривать свое отношение к роли России в регионе

Эксперт: Молдова начинает пересматривать свое отношение к роли России в регионе

Украинский и газовый кризисы, а также недвусмысленных сигналы западных партнеров немного отрезвили молдавскую власть

2022-02-16T18:55+0200

2022-02-16T18:55+0200

2022-02-16T19:10+0200

политика

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Визит в Молдову заместителя главы внешнеполитического ведомства России Андрея Руденко проходит "негромко", но, по мнению некоторых наблюдателей, весьма серьезно воспринимается руководством Молдовы."Мне кажется, налицо определенные признаки того, что молдавская власть начинает более серьезно воспринимать взаимоотношения с Российской Федерацией, - говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря. - Такой вывод можно сделать хотя бы из недавнего выступления Майи Санду с призывом к миру. Президент Молдовы, во-первых, ни словом не обозначила Россию как врага. А во-вторых, заявила о приверженности республики принципу нейтралитета, что, согласитесь, нечасто можно услышать из уст представителей правого молдавского политического фланга".Более того, по мнению Чури, нынешнее молдавское руководство начинает пересматривать саму роль России в регионе."Вполне возможно, что визит заместителя главы российского МИД имеет целью, так сказать, прощупать ситуацию, понять, насколько изменилось восприятие Молдовой текущего положения дел. И конечно, будет очень интересно узнать, какими окажутся новые (они же старые) предложения Москвы для Кишинева", - говорит Чуря.Аналитик убежден, что украинский и энергетический кризисы заставили крепко задуматься молдавскую политическую элиту.Впрочем, по мнению Чури, есть и другой фактор.При этом, по его мнению, абсолютно неважно, кто именно сейчас призывает молдавскую власть к большей договороспособности в отношениях с Россией – Вашингтон, Брюссель или Берлин.Первые итоги большой дипломатической игры, полагает Чуря, которую на протяжении уже нескольких недель ведут Россия и Запад, весьма вероятно, тоже оказали определенное влияние на "самоощущение" молдавского истеблишмента."Как бы то ни было, люди, ныне представляющие молдавскую власть, отнюдь не слепы. И, как и мы с вами, отлично видят и понимают, что ни на какой западный "зонтик" Молдове рассчитывать не приходится. Западными партнерами предельно четко дано было понять: в случае горячей фазы солдаты НАТО не будут защищать ни Украину, ни Молдову", - подчеркивает Чуря.И делает вывод: проблему безопасности Молдовы никто за нее не решит, а значит, "нужно двигаться, переосмысливать ситуацию".Напомним, в ходе своего нынешнего визита в Молдову Андрей Руденко встретился с премьер-министром Натальей Гаврилицей. Встреча прошла в рамках молдавско-российских межведомственных политических консультаций."В ходе обсуждения упомянула о готовности правительства Молдовы к продолжению прагматичного диалога с Россией, ориентированного на развитие двусторонних отношений и определение практических решений проблем двусторонней повестки", – сообщила Гаврилица.Вопрос приднестровского урегулирования Руденко обсудил с вице-премьером по реинтеграции Молдовы Олегом Серебряном, а также с главой МИДЕИ Нику Попеску. Собеседники обменялись мнениями о подготовке очередного раунда переговоров в формате "5+2" и новой баварской конференции по продвижению мер доверия.Кроме того, у замглавы МИД России состоялась встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Российский дипломат напомнил, что формат "5+2" является ключевой переговорной площадкой, поэтому Российская Федерация будет всячески его поддерживать."Считаем, что пробуксовка процесса урегулирования переговорного процесса, которую мы, к сожалению, наблюдали в прошлые годы, должна подойти к концу. В этом году мы все-таки рассчитываем, что процесс "5+2" и процесс в принципе всеобъемлющего политического урегулирования возобновится на системной плановой основе", - сказал Руденко.В ходе брифинга замглавы МИД РФ заострил внимание на роли миротворческой операции на Днестре, которая в этом году отмечает 30-летие и является одной из самых успешных в мире. Андрей Руденко отметил, что в Бендерах встретился с представителями российских миротворцев.

https://ru.sputnik.md/20220215/rudenko-i-serebryan-obsudili-pridnestrovskoe-uregulirovanie-48963953.html

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молдова, россия, мид рф, визит, переговоры