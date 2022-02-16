https://ru.sputnik.md/20220216/futbolisty-braga-tiraspol-48972315.html

Футболистов "Браги" в Тирасполе встречал один фанат

Футболистов "Браги" в Тирасполе встречал один фанат

Португальская "Брага" приехала в Тирасполь, где в четверг проведет первый матч с "Шерифом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

2022-02-16T08:36+0200

2022-02-16T08:36+0200

2022-02-16T09:48+0200

спорт

в молдове

футбол

фк "шериф"

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ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Португальская "Брага" приехала в Тирасполь, где в четверг проведет первый матч с "Шерифом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.Соперники желто-черных прибыли в Молдову накануне вечером. Из кишиневского аэропорта "канониры" направились в Тирасполь. У гостиницы ажиотажа не было – "Брагу" встретили два журналиста и один фанат. Коллекционер футбольной атрибутики получил клубный значок от кого-то из административного корпуса "оружейников" и подметил благородство гостей.Португальские "оружейники" будут жить в самом центре Тирасполя, в том же отеле, где останавливались все соперники "Шерифа" по Лиге чемпионов, включая "Реал" и "Интер". В отличие от других европейских клубов, "Брага" приехала в Приднестровье за два дня до игры. В среду португальская команда начинает подготовку к матчу. На вечер у "канониров" запланирована открытая тренировка и предматчевая пресс-конференция.Первый матч в рамках плей-офф Лиги Европы "Шериф" – "Брага" пройдет в четверг, 17 февраля. Начало встречи в 19.45. Ответный поединок состоится в Португалии 24 февраля.Напомним, тираспольский "Шериф" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды в Киеве.Тираспольский "Шериф" также станет первым молдавским клубом, который выступит в 1/16 Лиги Европы.

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в молдове, футбол, фк "шериф"