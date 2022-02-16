Футболистов "Браги" в Тирасполе встречал один фанат
08:36 16.02.2022 (обновлено: 09:48 16.02.2022)
© Sputnik / Sorokopud Julia"Брага" в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Португальский клуб прибыл в Молдову за день до матча плей-офф Лиги Европы против "Шерифа".
ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Португальская "Брага" приехала в Тирасполь, где в четверг проведет первый матч с "Шерифом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПортугальцы живут в центре Тирасполя
Португальцы живут в центре Тирасполя
© Sputnik / Sorokopud Julia
Соперники желто-черных прибыли в Молдову накануне вечером. Из кишиневского аэропорта "канониры" направились в Тирасполь. У гостиницы ажиотажа не было – "Брагу" встретили два журналиста и один фанат. Коллекционер футбольной атрибутики получил клубный значок от кого-то из административного корпуса "оружейников" и подметил благородство гостей.
"Это достойный соперник. Например, тренер вратарей Эдуарду в 2016 году в составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы. Игрок сборной Испании Абель Руис, пару лет назад нападающий, играл за "Барселону", – говорит коллекционер футбольной атрибутики Александр Драган.
© Sputnik / Sorokopud Julia Значок "Брага"
Значок "Брага"
© Sputnik / Sorokopud Julia
Португальские "оружейники" будут жить в самом центре Тирасполя, в том же отеле, где останавливались все соперники "Шерифа" по Лиге чемпионов, включая "Реал" и "Интер". В отличие от других европейских клубов, "Брага" приехала в Приднестровье за два дня до игры. В среду португальская команда начинает подготовку к матчу. На вечер у "канониров" запланирована открытая тренировка и предматчевая пресс-конференция.
© Sputnik / Sorokopud Julia"Брага" заселилась в отель " Россия"
"Брага" заселилась в отель " Россия"
© Sputnik / Sorokopud Julia
Первый матч в рамках плей-офф Лиги Европы "Шериф" – "Брага" пройдет в четверг, 17 февраля. Начало встречи в 19.45. Ответный поединок состоится в Португалии 24 февраля.
Напомним, тираспольский "Шериф" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды в Киеве.
Тираспольский "Шериф" также станет первым молдавским клубом, который выступит в 1/16 Лиги Европы.