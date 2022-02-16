https://ru.sputnik.md/20220216/glava-geninspektorata-politsii-ushel-otstavka-48990618.html

Глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов ушел в отставку

Глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов ушел в отставку

Министры утвердили отставку директора ГИП и сразу проголосовали за нового начальника полиции.

2022-02-16T15:11+0200

2022-02-16T15:11+0200

2022-02-16T15:19+0200

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назначение

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Юрий Подарилов ушел в отставку. Заявление об уходе одобрили в среду на заседании кабинета министров. "Прошу утвердить отставку главы Генинспектората полиции Юрия Подарилова на основе заявления об отставке. Решение вступит в силу 16 февраля", - заявила глава Министерства внутренних дел Анна Ревенко. Подарилов был назначен 8 сентября 2021 года.На этом же заседании министры одобрили назначение нового начальника полиции. Им станет Виорел Чернэуцяну. До настоящего момента Чернэуцяну занимал должность госсекретаря МВД. Его уход с этой должности для вступления в другую приняли в правительстве.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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