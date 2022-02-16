https://ru.sputnik.md/20220216/glava-geninspektorata-politsii-ushel-otstavka-48990618.html
Глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов ушел в отставку
Глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов ушел в отставку
Министры утвердили отставку директора ГИП и сразу проголосовали за нового начальника полиции.
2022-02-16T15:11+0200
2022-02-16T15:11+0200
2022-02-16T15:19+0200
в молдове
общество
молдова
правительство
генинспекторат полиции
отставка
назначение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/08/44592548_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_6c8dc8ee98796ba9722046d6fa4a9706.jpg
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Юрий Подарилов ушел в отставку. Заявление об уходе одобрили в среду на заседании кабинета министров. "Прошу утвердить отставку главы Генинспектората полиции Юрия Подарилова на основе заявления об отставке. Решение вступит в силу 16 февраля", - заявила глава Министерства внутренних дел Анна Ревенко. Подарилов был назначен 8 сентября 2021 года.На этом же заседании министры одобрили назначение нового начальника полиции. Им станет Виорел Чернэуцяну. До настоящего момента Чернэуцяну занимал должность госсекретаря МВД. Его уход с этой должности для вступления в другую приняли в правительстве.
https://ru.sputnik.md
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/08/44592548_102:0:1923:1366_1920x0_80_0_0_09d6fc90b349dd7a7faced718c5fe740.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, правительство, генинспекторат полиции, отставка, назначение
Глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов ушел в отставку
15:11 16.02.2022 (обновлено: 15:19 16.02.2022) Подписаться на
Дополняется
Министры утвердили отставку директора ГИП и сразу проголосовали за нового начальника полиции.
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции (ГИП) Юрий Подарилов ушел в отставку. Заявление об уходе одобрили в среду на заседании кабинета министров.
"Прошу утвердить отставку главы Генинспектората полиции Юрия Подарилова на основе заявления об отставке. Решение вступит в силу 16 февраля", - заявила глава Министерства внутренних дел Анна Ревенко.
Подарилов был назначен 8 сентября 2021 года.
На этом же заседании министры одобрили назначение нового начальника полиции. Им станет Виорел Чернэуцяну.
До настоящего момента Чернэуцяну занимал должность госсекретаря МВД. Его уход с этой должности для вступления в другую приняли в правительстве.