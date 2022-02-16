https://ru.sputnik.md/20220216/issledovanie-novoy-vaktsiny-protiv-koronavirusa-48988152.html
Создатели "Спутник V" заявили об исследовании новой вакцины против коронавируса
Создатели "Спутник V" заявили об исследовании новой вакцины против коронавируса
Минздрав России выдал разрешение НИЦ имени Гамалеи на исследование вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы
2022-02-16T22:49+0200
2022-02-16T22:49+0200
2022-02-16T22:49+0200
коронавирус
россия
спутник v
вакцина
исследование
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Минздрав России выдал разрешение НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра разрешенных клинических исследований.Сообщается, что в исследовании примут участие 600 человек, завершится оно в декабре 2022 года, уточняется в реестре
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россия, спутник v, вакцина, исследование
Создатели "Спутник V" заявили об исследовании новой вакцины против коронавируса
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Центр имени Гамалеи получил разрешение от Минздрава РФ на клинические испытания новой вакцины от COVID-19.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik.
Минздрав России выдал разрешение НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные реестра разрешенных клинических исследований.
"Вакцина VLP-корона (вакцина против COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2)… оценка переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов", – говорится в реестре.
Сообщается, что в исследовании примут участие 600 человек, завершится оно в декабре 2022 года, уточняется в реестре