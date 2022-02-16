https://ru.sputnik.md/20220216/issledovanie-novoy-vaktsiny-protiv-koronavirusa-48988152.html

Создатели "Спутник V" заявили об исследовании новой вакцины против коронавируса

Создатели "Спутник V" заявили об исследовании новой вакцины против коронавируса

Минздрав России выдал разрешение НИЦ имени Гамалеи на исследование вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы

2022-02-16T22:49+0200

2022-02-16T22:49+0200

2022-02-16T22:49+0200

коронавирус

россия

спутник v

вакцина

исследование

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Минздрав России выдал разрешение НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра разрешенных клинических исследований.Сообщается, что в исследовании примут участие 600 человек, завершится оно в декабре 2022 года, уточняется в реестре

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россия, спутник v, вакцина, исследование