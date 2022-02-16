https://ru.sputnik.md/20220216/kagula-irlandiya-zolotye-slitki-48976818.html
Из Кагула в Ирландию пытались вывезти золотые слитки
Из Кагула в Ирландию пытались вывезти золотые слитки
Водитель заявил, что просто перевозит посылки и не знал, что находится в пакете.
2022-02-16T12:05+0200
2022-02-16T12:05+0200
2022-02-16T12:05+0200
общество
золото
контрабанда
граница
молдова
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2543/70/25437022_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3148e6719759daa1bc4feee93323980f.jpg
КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Водитель из Молдовы пытался незаконно вывезти из страны 175 граммов металла, по осторожному выражению таможни, "похожего на золото", сообщает Пограничная полиция.Если экспертиза подтвердит, что это золото, рыночная стоимость товара будет оценена в сумму более чем 170 тысяч леев.Инцидент произошел на пункте пропуска Кагул. При осмотре микроавтобуса, который следовал по маршруту Молдова–Ирландия, пограничники обнаружили пакет, в котором находились четыре слитка желтого цвета с характерной маркировкой, предположительно, золотые. О находке были проинформированы сотрудники таможни.Водитель заявил, что не имеет отношения к пакету и перевозит посылки из Молдовы в Ирландию и обратно. Пакет, по его словам, он забрал у отправителя и не знал, что находится внутри.
https://ru.sputnik.md/20220210/dva-milliona-pachek-sigaret-kontrabanda-oae-48782653.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2543/70/25437022_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_433907818ab113e17d654272a9f27f10.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
золото, контрабанда, граница, молдова, в молдове
Из Кагула в Ирландию пытались вывезти золотые слитки
Подписаться на
Водитель, у которого изъяли груз, заявил, что просто перевозит посылки и не знает, что находится в пакетах.
КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Водитель из Молдовы пытался незаконно вывезти из страны 175 граммов металла, по осторожному выражению таможни, "похожего на золото", сообщает Пограничная полиция.
Если экспертиза подтвердит, что это золото, рыночная стоимость товара будет оценена в сумму более чем 170 тысяч леев.
Инцидент произошел на пункте пропуска Кагул. При осмотре микроавтобуса, который следовал по маршруту Молдова–Ирландия, пограничники обнаружили пакет, в котором находились четыре слитка желтого цвета с характерной маркировкой, предположительно, золотые. О находке были проинформированы сотрудники таможни.
Водитель заявил, что не имеет отношения к пакету и перевозит посылки из Молдовы в Ирландию и обратно. Пакет, по его словам, он забрал у отправителя и не знал, что находится внутри.