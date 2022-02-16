https://ru.sputnik.md/20220216/kagula-irlandiya-zolotye-slitki-48976818.html

Из Кагула в Ирландию пытались вывезти золотые слитки

Из Кагула в Ирландию пытались вывезти золотые слитки

Водитель заявил, что просто перевозит посылки и не знал, что находится в пакете.

2022-02-16T12:05+0200

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золото

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КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Водитель из Молдовы пытался незаконно вывезти из страны 175 граммов металла, по осторожному выражению таможни, "похожего на золото", сообщает Пограничная полиция.Если экспертиза подтвердит, что это золото, рыночная стоимость товара будет оценена в сумму более чем 170 тысяч леев.Инцидент произошел на пункте пропуска Кагул. При осмотре микроавтобуса, который следовал по маршруту Молдова–Ирландия, пограничники обнаружили пакет, в котором находились четыре слитка желтого цвета с характерной маркировкой, предположительно, золотые. О находке были проинформированы сотрудники таможни.Водитель заявил, что не имеет отношения к пакету и перевозит посылки из Молдовы в Ирландию и обратно. Пакет, по его словам, он забрал у отправителя и не знал, что находится внутри.

https://ru.sputnik.md/20220210/dva-milliona-pachek-sigaret-kontrabanda-oae-48782653.html

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золото, контрабанда, граница, молдова, в молдове