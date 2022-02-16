https://ru.sputnik.md/20220216/kak-dolzhna-sebya-vesti-neytralnaya-moldova-v-tekuschikh-geopoliticheskikh-realiyakh-49006821.html

Как должна себя вести нейтральная Молдова в текущих геополитических реалиях

Как должна себя вести нейтральная Молдова в текущих геополитических реалиях

Стремится ли "коллективный Запад" к тому, чтобы установить новый "железный занавес" в Европе, обсудили с генеральным директором Института региональных проблем.

2022-02-16T22:57+0200

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2022-02-16T22:58+0200

радио

молдова

нейтралитет

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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Та истерия, которая была развязана "коллективным Западом", в том числе американскими и европейскими СМИ по поводу украинских сценариях и мнимого нападения России на свою страну-соседку, поразила многих своей абсурдностью и агрессивностью.НАТО и представители США вели себя в эти дни, мягко говоря, не по-взрослому, впадая даже в апокалиптические сценарии Третьей мировой. Итак, "день X", обозначенный Западом в качестве так называемого военного наступления России на Украину наступил, а те, кто избивался в информационной истерике, сейчас оказались вроде тех, кто сам на себя вылил ушата грязи. Какую стратегию выберет Россия на постсоветском пространстве? Как должна себя вести нейтральная Молдова, учитывая меняющиеся геополитические реалии? Стремится ли "коллективный Запад" к тому, чтобы установить новый "железный занавес" в Европе? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с генеральным директором Института региональных проблем (РФ) Дмитрием Журавлевым.

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2022

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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