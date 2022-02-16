https://ru.sputnik.md/20220216/kakim-budet-v-moldove-tarif-na-elektrichestvo-v-aprele---mnenie-andreya-spynu-49006227.html
Каким будет в Молдове тариф на электричество в апреле - мнение Андрея Спыну
Каким будет в Молдове тариф на электричество в апреле - мнение Андрея Спыну
Вице-премьер Спыну прогнозирует рост тарифов на электроэнергию, но цена по его словам, будет "оптимистичной".
2022-02-16T22:17+0200
2022-02-16T22:17+0200
2022-02-16T22:17+0200
общество
в молдове
тариф на электричество
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Весной этого года цена на электроэнергию в Молдове может превысить три лея за кВт/ч. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину в эфире одного из молдавских телеканалов.Свой прогноз Спыну озвучил, отвечая на вопрос ведущего, стоит ли ожидать повышения тарифа в апреле после подписания контракта с Кучурганской ТЭЦ, учитывая, что поставщики электроэнергии в настоящее время просят 2,78 лея за кВт/ч.По его словам, и три лея за кВт/ч "является оптимистичной ценой, поскольку тарифы в регионе выше в три-четыре раза". Договор поставки электроэнергии с Кучурганской ТЭЦ действует до 31 марта 2022 года.Напомним, НАРЭ перенесло заседание, на котором планировало установить новые тарифы на электроэнергию, на 23 февраля.В НАРЭ планировали увеличить тариф для потребителей компании Premier Energy до 2,16 лея или 2,33 лея с учетом НДС. Тариф для потребителей FEE Nord должен быть повышен с 2,04 до 2,46 лея, 2,65 с учетом НДС.Поставщики электроэнергии обратились в НАРЭ в начале января 2022 года. Premier Energy потребовала увеличить тариф с 1,51 до 2,79 лея, а FEE Nord с 2,08 до 3,06 лея за кВт/ч. Компании прогнозировали рост средней закупочной цены электроэнергии почти вдвое, с 1,06 лея до 1,86 у Premier Energy и с 1,09 до 1,89 лея у FEE Nord.Молдавские поставщики электроэнергии в своих обращениях уверяют, что уже несут убытки из-за возросшей цены на электроэнергию, которую они покупают у "Энергокома". По подсчетам Premier Energy, ежемесячно компания теряет порядка 100 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20220216/nare-povyshenie-tarif-elektroenergiya-48975999.html
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Алина Мунтяну
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в молдове, тариф на электричество, андрей спыну
Каким будет в Молдове тариф на электричество в апреле - мнение Андрея Спыну
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Вице-премьер Спыну прогнозирует рост тарифов на электроэнергию, но цена по его словам, будет "оптимистичной".
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Весной этого года цена на электроэнергию в Молдове может превысить три лея за кВт/ч. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину в эфире одного из молдавских телеканалов.
Свой прогноз Спыну озвучил, отвечая на вопрос ведущего, стоит ли ожидать повышения тарифа в апреле после подписания контракта с Кучурганской ТЭЦ, учитывая, что поставщики электроэнергии в настоящее время просят 2,78 лея за кВт/ч.
"После того, как пройдут все аукционы, компании-поставщики электроэнергии непременно попросят пересмотреть тариф", - сказал Спыну.
По его словам, и три лея за кВт/ч "является оптимистичной ценой, поскольку тарифы в регионе выше в три-четыре раза".
Договор поставки электроэнергии с Кучурганской ТЭЦ действует до 31 марта 2022 года.
Напомним, НАРЭ перенесло заседание, на котором планировало установить новые тарифы на электроэнергию, на 23 февраля.
В НАРЭ планировали увеличить тариф для потребителей компании Premier Energy до 2,16 лея или 2,33 лея с учетом НДС. Тариф для потребителей FEE Nord должен быть повышен с 2,04 до 2,46 лея, 2,65 с учетом НДС.
Поставщики электроэнергии обратились в НАРЭ в начале января 2022 года. Premier Energy потребовала увеличить тариф с 1,51 до 2,79 лея, а FEE Nord с 2,08 до 3,06 лея за кВт/ч. Компании прогнозировали рост средней закупочной цены электроэнергии почти вдвое, с 1,06 лея до 1,86 у Premier Energy и с 1,09 до 1,89 лея у FEE Nord.
Молдавские поставщики электроэнергии в своих обращениях уверяют, что уже несут убытки из-за возросшей цены на электроэнергию, которую они покупают у "Энергокома". По подсчетам Premier Energy, ежемесячно компания теряет порядка 100 миллионов леев.