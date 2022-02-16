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Кандель: прямых путей для вступления Молдовы в ЕС нет

Кандель: прямых путей для вступления Молдовы в ЕС нет

Депутат Европарламента и председатель делегации по связям с Молдовой призвал предоставить РМ статус предварительного членства в ЕС

2022-02-16T08:00+0200

2022-02-16T08:00+0200

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Кандель: прямых путей для вступления Молдовы в ЕС нет Кандель: прямых путей для вступления Молдовы в ЕС нет

Призывы депутата Европарламента и председателя делегации по связям с Молдовой Зигфрида Мурешана - предоставить Молдове статус предварительного членства в ЕС, далеки от реального воплощения – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.Брюссель не станет прислушиваться к пожеланиям Мурешана и на то есть объективные причины, уверен политолог."Никто в ЕС не собирается на эту тему разговаривать и думать. У ЕС сейчас масса других забот, гораздо более актуальных. Поэтому это заявление отражает только желания этого депутата и сил, стоящих за ним в Румынии", - отметил Кандель.Параллели Молдовы, наделенной этим гипотетическим статусом с Норвегией, о чем говорят некоторые эксперты, также неуместны, утверждает аналитик."Норвегия не является членом ЕС, но имеет с ним массу соглашений, которые делают Норвегию по сути членом ЕС, распространяя на нее все нормы ЕС, но Норвегия не может участвовать в принятии решений. У Норвегии свои отношения с Евросоюзом", - резюмировал собеседник.Ранее депутат Европарламента и председатель делегации по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан призвал предоставить Молдове статус предварительного членства в ЕС. Такие поправки он внес в проект отчета Европейского парламента о выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Из этого следует, что Молдова станет членом европейского единого рынка, что является предварительным шагом в процессе вступления в ЕС.

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