https://ru.sputnik.md/20220216/kishinev-ne-ezdyat-trolleybusy-48975075.html
В Кишиневе не ездят троллейбусы: что случилось
В Кишиневе не ездят троллейбусы: что случилось
Обрыв линии электросетей произошел в Кишиневе: некоторые маршруты троллейбусов перенаправили.
2022-02-16T09:52+0200
2022-02-16T09:52+0200
2022-02-16T10:02+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Обрыв троллейбусной линии произошел на улице Каля Ешилор в Кишиневе возле ресторана "Бутояш". Об этом сообщили в Управлении электротранспорта. "Троллейбусы маршрутов №8 и 23 временно ездят только до улицы Барьера Скулень", – отметили в управлении. Как говорится в сообщении, на месте неисправности работают специалисты. О решении проблемы сообщат дополнительно.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, троллейбус, кишинев, обрыв
В Кишиневе не ездят троллейбусы: что случилось
09:52 16.02.2022 (обновлено: 10:02 16.02.2022) Подписаться на
Обрыв линии электросетей произошел в Кишиневе: некоторые маршруты троллейбусов перенаправили.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Обрыв троллейбусной линии произошел на улице Каля Ешилор в Кишиневе возле ресторана "Бутояш". Об этом сообщили в Управлении электротранспорта.
"Троллейбусы маршрутов №8 и 23 временно ездят только до улицы Барьера Скулень", – отметили в управлении.
Как говорится в сообщении, на месте неисправности работают специалисты.
О решении проблемы сообщат дополнительно.