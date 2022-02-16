https://ru.sputnik.md/20220216/kishinev-ne-ezdyat-trolleybusy-48975075.html

В Кишиневе не ездят троллейбусы: что случилось

В Кишиневе не ездят троллейбусы: что случилось

Обрыв линии электросетей произошел в Кишиневе: некоторые маршруты троллейбусов перенаправили.

2022-02-16T09:52+0200

2022-02-16T09:52+0200

2022-02-16T10:02+0200

новости кишинева

в молдове

молдова

троллейбус

кишинев

обрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46859384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3c208d6eda8d300b4d75b0984016806.jpg

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Обрыв троллейбусной линии произошел на улице Каля Ешилор в Кишиневе возле ресторана "Бутояш". Об этом сообщили в Управлении электротранспорта. "Троллейбусы маршрутов №8 и 23 временно ездят только до улицы Барьера Скулень", – отметили в управлении. Как говорится в сообщении, на месте неисправности работают специалисты. О решении проблемы сообщат дополнительно.

молдова

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, троллейбус, кишинев, обрыв