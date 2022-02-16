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В Кишиневе не ездят троллейбусы: что случилось
В Кишиневе не ездят троллейбусы: что случилось
Обрыв линии электросетей произошел в Кишиневе: некоторые маршруты троллейбусов перенаправили.
2022-02-16T09:52+0200
2022-02-16T10:02+0200
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Обрыв троллейбусной линии произошел на улице Каля Ешилор в Кишиневе возле ресторана "Бутояш". Об этом сообщили в Управлении электротранспорта. "Троллейбусы маршрутов №8 и 23 временно ездят только до улицы Барьера Скулень", – отметили в управлении. Как говорится в сообщении, на месте неисправности работают специалисты. О решении проблемы сообщат дополнительно.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, троллейбус, кишинев, обрыв

В Кишиневе не ездят троллейбусы: что случилось

09:52 16.02.2022 (обновлено: 10:02 16.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Обрыв линии электросетей произошел в Кишиневе: некоторые маршруты троллейбусов перенаправили.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Обрыв троллейбусной линии произошел на улице Каля Ешилор в Кишиневе возле ресторана "Бутояш". Об этом сообщили в Управлении электротранспорта.
"Троллейбусы маршрутов №8 и 23 временно ездят только до улицы Барьера Скулень", – отметили в управлении.
Как говорится в сообщении, на месте неисправности работают специалисты.
О решении проблемы сообщат дополнительно.
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