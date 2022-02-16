Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов ушел в отставку
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20220216/kommunisty-sotsialisty-sozdayut-politicheskiy-blok-48985515.html
Коммунисты и социалисты Молдовы создают политический блок
Коммунисты и социалисты Молдовы создают политический блок
Две партии приняли решение объединиться в политический блок, а также объявили о создании национальной оппозиционной платформы.
2022-02-16T13:22+0200
2022-02-16T13:59+0200
политика
в молдове
молдова
владимир воронин
партия коммунистов
партия социалистов республики молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47002562_0:172:2121:1365_1920x0_80_0_0_dfa43a0f2d029b628e638da4a2022fd6.jpg
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Партия коммунистов (ПКРМ) и Партия социалистов (ПСРМ) создали политический блок. Об этом в среду на пресс-конференции объявил лидер ПКРМ Владимир Воронин.По словам Воронина, до сих пор партии работали вместе в парламенте в рамках электорального блока. Как уточнил Воронин, оппозиция не доверяет парламентскому большинству, которое сформировано из непрофессионалов.Как уверен лидер коммунистов, нынешние власти ничего не сделали, кроме получения большого количества кредитов, которые нужно будет возвращать. При этом кабмин, как считает Воронин, создал ряд сложностей, а также не может решить проблемы роста тарифов, цен и многое другое. "Мы создаем национальную оппозиционную платформу, которая соберет все политические партии, общественные организации и активных граждан. Эта платформа не политического характера, она лишь объединит людей, которые понимают трагедию, через которую проходит Молдова", - отметил член Исполкома ПСРМ Влад Батрынча. Батрынча подчеркнул, что при нынешней власти ряд госинститутов перестали правильно функционировать, а некоторые из них и вовсе "больше не принадлежат Молдове".
https://ru.sputnik.md/20220210/oppozitsiya-v-znak-protesta-pokinula-zasedanie-parlamenta-moldovy-48766946.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47002562_0:0:1885:1414_1920x0_80_0_0_b16612f8e84f219fb075d827fff33df4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, владимир воронин, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова

Коммунисты и социалисты Молдовы создают политический блок

13:22 16.02.2022 (обновлено: 13:59 16.02.2022)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 06 декабря 2021
Заседание парламента Молдовы 06 декабря 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Подписаться наGoogle news
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Две партии приняли решение объединиться в политический блок, а также объявили о создании национальной оппозиционной платформы.
КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Партия коммунистов (ПКРМ) и Партия социалистов (ПСРМ) создали политический блок. Об этом в среду на пресс-конференции объявил лидер ПКРМ Владимир Воронин.
По словам Воронина, до сих пор партии работали вместе в парламенте в рамках электорального блока.

"На совместном заседании Исполкомов двух партий мы провели анализ ситуации в стране, и это вынуждает нас создать такой политический блок", - отметил Воронин.

Как уточнил Воронин, оппозиция не доверяет парламентскому большинству, которое сформировано из непрофессионалов.
"Это правительство должно уйти в отставку. Далее мы изучим мнение граждан, что делать с этим парламентом", - добавил Воронин.
Как уверен лидер коммунистов, нынешние власти ничего не сделали, кроме получения большого количества кредитов, которые нужно будет возвращать. При этом кабмин, как считает Воронин, создал ряд сложностей, а также не может решить проблемы роста тарифов, цен и многое другое.
"Мы создаем национальную оппозиционную платформу, которая соберет все политические партии, общественные организации и активных граждан. Эта платформа не политического характера, она лишь объединит людей, которые понимают трагедию, через которую проходит Молдова", - отметил член Исполкома ПСРМ Влад Батрынча.
Батрынча подчеркнул, что при нынешней власти ряд госинститутов перестали правильно функционировать, а некоторые из них и вовсе "больше не принадлежат Молдове".
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2022
Общество
Бойкот в парламенте Молдовы: оппозиция в знак протеста покинула заседание
10 февраля, 10:24
Почему спикер парламента Игорь Гросу критикует "Газпром">>>
В парламенте Молдовы появится новый депутат>>>
Протест против роста цен в Кишиневе: перед парламентом насыпали кучу кизяка>>>
Санду выступила с обращением по ситуации в регионе>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала