https://ru.sputnik.md/20220216/kommunisty-sotsialisty-sozdayut-politicheskiy-blok-48985515.html

Коммунисты и социалисты Молдовы создают политический блок

Коммунисты и социалисты Молдовы создают политический блок

Две партии приняли решение объединиться в политический блок, а также объявили о создании национальной оппозиционной платформы.

2022-02-16T13:22+0200

2022-02-16T13:22+0200

2022-02-16T13:59+0200

политика

в молдове

молдова

владимир воронин

партия коммунистов

партия социалистов республики молдова

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Партия коммунистов (ПКРМ) и Партия социалистов (ПСРМ) создали политический блок. Об этом в среду на пресс-конференции объявил лидер ПКРМ Владимир Воронин.По словам Воронина, до сих пор партии работали вместе в парламенте в рамках электорального блока. Как уточнил Воронин, оппозиция не доверяет парламентскому большинству, которое сформировано из непрофессионалов.Как уверен лидер коммунистов, нынешние власти ничего не сделали, кроме получения большого количества кредитов, которые нужно будет возвращать. При этом кабмин, как считает Воронин, создал ряд сложностей, а также не может решить проблемы роста тарифов, цен и многое другое. "Мы создаем национальную оппозиционную платформу, которая соберет все политические партии, общественные организации и активных граждан. Эта платформа не политического характера, она лишь объединит людей, которые понимают трагедию, через которую проходит Молдова", - отметил член Исполкома ПСРМ Влад Батрынча. Батрынча подчеркнул, что при нынешней власти ряд госинститутов перестали правильно функционировать, а некоторые из них и вовсе "больше не принадлежат Молдове".

https://ru.sputnik.md/20220210/oppozitsiya-v-znak-protesta-pokinula-zasedanie-parlamenta-moldovy-48766946.html

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