https://ru.sputnik.md/20220216/kurs-valyut-na-chetverg-dollar-i-evro-ukreplyayutsya-49002606.html
Курс валют на четверг: доллар и евро укрепляются
Курс валют на четверг: доллар и евро укрепляются
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-02-16T22:08+0200
2022-02-16T22:08+0200
2022-02-16T22:08+0200
в молдове
курс валют
доллар
евро
рубль
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КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 17 февраля. Доллар и евро укрепят позиции по отношению к молдавскому лею.Доллар США станет дороже на пять банов и будет стоить 17,9299 лея.Евро вырастет в цене также на 14 банов и закрепится на уровне 20,4132 лея.Что касается остальных валют, то 17 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2393 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6381 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1314 в пересчете на национальную валюту.За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.
https://ru.sputnik.md/20220216/shtrafy-narusheniya-nalogovaya-proveryaet-tseny-sotsialno-znachimye-tovary-48983919.html
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в молдове, курс валют, доллар, евро, рубль
Курс валют на четверг: доллар и евро укрепляются
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 17 февраля. Доллар и евро укрепят позиции по отношению к молдавскому лею.
Доллар США станет дороже на пять банов и будет стоить 17,9299 лея.
Евро вырастет в цене также на 14 банов и закрепится на уровне 20,4132 лея.
Что касается остальных валют, то 17 февраля немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2393 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6381 лея. Румынский лей станет немного дороже и остановится на 4,1314 в пересчете на национальную валюту.
За 2021 год доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея. Первый месяц 2022-го ознаменовался для доллара ростом на 18 банов, а для евро – падением на 13 банов.