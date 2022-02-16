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Вдвое больше пенсии: квитанция за газ повергла в шок жительницу Гагаузии
Вдвое больше пенсии: квитанция за газ повергла в шок жительницу Гагаузии
Квитанции за газ повергают население Молдовы в шок. Но сложнее всех приходится одиноким пожилым людям.
2022-02-16T12:31+0200
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пенсионерка
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КОМРАТ, 16 фев – Sputnik, Максим Топал. Квитанции за газ повергают население Молдовы в шок. Но сложнее всех приходится одиноким пожилым людям. Пенсионерке из Комрата Валентине Георгиевне Герасимовой пришла платежка на сумму в 4297 леев. Даже с учетом компенсации, предоставляемой правительством Молдовы, пожилой женщине нужно заплатить за газ 3143 лея. При пенсии всего в 2 тысячи. Впервые за 81 год своей жизни женщина не знает, как жить дальше.Она отдала государственной службе 36 лет жизни. Сейчас она живет одна – единственного сына похоронила три года назад. Чтобы оплачивать счета, пенсионерка вынуждена влезать в долги. Оказавшись в отчаянном положении, женщина просит о помощи первое лицо Молдовы – президента Майю Санду."Моему соседу из России дети присылают деньги, у него беру в долг, потом возвращаю, и остаюсь ни с чем. Такая у меня жизнь, и не только у меня, но и у всех пенсионеров. Две тысячи леев – сегодня уже не деньги. Пошла бы Майя Санду и увидела, как люди на две тысячи живут. Пусть она хотя бы месяц так проживет", – сказала пожилая женщина.Денег на еду у женщины практически не остается. Выживать ей удается благодаря помощи местных властей. К примеру, к Новому году чиновники из примэрии Комрата предоставили продуктовый пакет, включающий в себя различные крупы, масло, сахар. Помимо этого пенсионерка бесплатно ежемесячно получает 10 булок хлеба.Сложная ситуация не оставляет Валентине Георгиевне выбора. Продать дом и перейти жить в "однушку" – единственный способ рассчитаться с долгами.В парламенте Молдовы уже анонсировали следующую индексацию пенсий к первому апреля. Размер выплат увеличится на 5%. Последний раз пенсия Валентины Герасимовой повышалась в прошлом году. Тогда надбавка составила 60 леев.
https://ru.sputnik.md/20220203/sotsialnyy-khleb-pensionery-v-ocheredi-rugayut-vlast-i-stranu-banditov-48569753.html
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молдова, в молдове, пенсионерка

Вдвое больше пенсии: квитанция за газ повергла в шок жительницу Гагаузии

12:31 16.02.2022 (обновлено: 12:52 16.02.2022)
© Sputnik / Maxim TopalВдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / Maxim Topal
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Чем платить за остальные коммунальные услуги и на что покупать еду, пожилая женщина уже не знает.
КОМРАТ, 16 фев – Sputnik, Максим Топал. Квитанции за газ повергают население Молдовы в шок. Но сложнее всех приходится одиноким пожилым людям. Пенсионерке из Комрата Валентине Георгиевне Герасимовой пришла платежка на сумму в 4297 леев.
© Sputnik / Maxim TopalВдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок - Sputnik Молдова
1/2
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
© Sputnik / Maxim TopalВдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок - Sputnik Молдова
2/2
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
1/2
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
2/2
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
Даже с учетом компенсации, предоставляемой правительством Молдовы, пожилой женщине нужно заплатить за газ 3143 лея. При пенсии всего в 2 тысячи. Впервые за 81 год своей жизни женщина не знает, как жить дальше.

"Я живу одна и пенсии на жизнь не хватает. Только за газ я должна заплатить больше трех тысяч. Допустим, 2 тысячи есть, а где мне взять еще 1143 лея? Помимо газа есть еще свет, телефон, вода – за все нужно платить. А кроме этого, мне ж еще и кушать надо, я ведь живой человек. Представьте себе, каково так жить старикам? Как можно выжить?" – делится своими мыслями Валентина Георгиевна.

Она отдала государственной службе 36 лет жизни. Сейчас она живет одна – единственного сына похоронила три года назад. Чтобы оплачивать счета, пенсионерка вынуждена влезать в долги. Оказавшись в отчаянном положении, женщина просит о помощи первое лицо Молдовы – президента Майю Санду.
"Моему соседу из России дети присылают деньги, у него беру в долг, потом возвращаю, и остаюсь ни с чем. Такая у меня жизнь, и не только у меня, но и у всех пенсионеров. Две тысячи леев – сегодня уже не деньги. Пошла бы Майя Санду и увидела, как люди на две тысячи живут. Пусть она хотя бы месяц так проживет", – сказала пожилая женщина.
© Sputnik / Maxim TopalВдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок - Sputnik Молдова
1/3
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
© Sputnik / Maxim TopalВдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок - Sputnik Молдова
2/3
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
© Sputnik / Maxim TopalВдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок - Sputnik Молдова
3/3
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
1/3
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
2/3
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
3/3
© Sputnik / Maxim Topal
Вдвое больше пенсии. Квитанция за газ жительницу Гагаузии повергла в шок
Денег на еду у женщины практически не остается. Выживать ей удается благодаря помощи местных властей. К примеру, к Новому году чиновники из примэрии Комрата предоставили продуктовый пакет, включающий в себя различные крупы, масло, сахар. Помимо этого пенсионерка бесплатно ежемесячно получает 10 булок хлеба.
Сложная ситуация не оставляет Валентине Георгиевне выбора. Продать дом и перейти жить в "однушку" – единственный способ рассчитаться с долгами.
В Кишиневе – очереди за социальным хлебом - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
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Социальный хлеб: пенсионеры в очереди ругают власть и "страну бандитов"
3 февраля, 19:18
В парламенте Молдовы уже анонсировали следующую индексацию пенсий к первому апреля. Размер выплат увеличится на 5%. Последний раз пенсия Валентины Герасимовой повышалась в прошлом году. Тогда надбавка составила 60 леев.
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