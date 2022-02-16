https://ru.sputnik.md/20220216/makey-minsk-vsegda-vystupal-protiv-rasshireniya-nato-48982232.html

Макей: Минск всегда выступал против расширения НАТО

Макей: Минск всегда выступал против расширения НАТО

Глава белорусского МИД также заявил о необходимости развитии военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства.

2022-02-16T15:45+0200

2022-02-16T15:45+0200

2022-02-16T16:32+0200

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КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Белоруссия категорически против расширения НАТО, заявил в среду на пресс-конференции глава МИД Белоруссии Владимир Макей, передает РИА Новости.Он также отметил, что Белоруссия на фоне нерациональной политики НАТО будет укреплять военное сотрудничество с РФ, развивать военно-техническое партнерство в рамках ОДКБ.По словам дипломата, Белоруссия является небольшой страной, которой было бы чрезвычайно сложно в одиночку противостоять возможной агрессии со стороны Запада. "Мы видим необходимость в развитии тесного военного и военно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства (с Россией – ред.) и ОДКБ", - сказал Макей.Он коснулся и ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что обстановка нагнетается искусственно теми силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла роль в обеспечении региональной и мировой безопасности.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.На маневрах в Белоруссии установлен мировой рекорд переброски войск>>>Почему предупреждение Госдепа – не только американцам, но и гражданам Молдовы>>>Пятая боевая группа НАТО в Румынии – ядерная угроза Черноморскому региону и Европе>>>

https://ru.sputnik.md/20220211/deputat-gosdumy-nato-v-rumynii--ocherednoy-vitok-eskalatsii-v-vostochnoy-evrope-48825899.html

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